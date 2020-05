Prečo lacná ropa komplikuje našu snahu poraziť koronavírus

Zdroj: the conversation

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:08 -

Vedci z University of Arizona College of Medicine podali správu o vynáleze nového dýchacieho prístroja. Má potenciál pomôcť pacientom trpiacim poškodením pľúc zotaviť sa z COVID-19 pomocou zmesi kyslíka a hélia nazývaných heliox. Heliox má približne rovnakú viskozitu ako normálny vzduch, ale nižšiu hustotu. Pľúca sa oveľa menej namáhajú pri prijímaní kyslíka, ktorý dopravuje, ako je to v prípade vzduchu. Plyn je netoxický a nereaktívny, takže sa už začína používať na pomoc ľuďom s astmou a celým radom ďalších stavov, pri ktorých majú pacienti problémy s dýchaním.

Asi 22 % všetkého vyrobeného hélia už ide na lekárske účely, z čoho dýchacie zmesi predstavujú 2- 3 %. Keby sa aplikácia helioxu rozšírila, dopyt by dramaticky vzrástol. Problém je ale v tom, že hélia je globálny nedostatok. A keďže 87 % dodávok hélia pochádza priamo z výroby ropy, pokles produkcie ropy by mohol znamenať ďalší výrazný tlak na ponuku.

Ťažba ropy je dlhodobo spojená s héliom. Na Zemi sa hélium vyskytuje iba v malých množstvách v prírodných nádržiach pod zemským povrchom. Spravidla vypĺňa pórovité priestory v hornine s ropnými a inými plynmi, ako je napríklad dusík. Hélium sa vyskytuje iba ako malé percento z celkového množstva zachytených tekutín z pórov hornín. Spravidla však platí, že ak objav zemného plynu obsahuje iba 0,3 % hélia, môže byť hodnotnejší ako samotný zemný plyn. Plynové pole North Dome v Katare je zdrojom 31 % dnešnej zásoby hélia. V tomto prípade hélium tvorí asi 0,1 % poľa zemného plynu a ťažba by nebola ekonomická, ak by sa tam zemný plyn neťažil, neskvapalňoval a neprepravoval do celého sveta. Kryogénne zariadenie používané na skvapalnenie plynu kvôli uľahčeniu prepravy umožňuje separovanie malých množstiev hélia. Takže ak prestanete s produkciou zemného plynu, prídete aj o produkciu hélia.





V dlhodobom horizonte, keď svet postupne upúšťa od fosílnych palív, boli koprodukčné zásoby hélia vždy problémom. Tento problém sa však teraz môže prehĺbiť v dôsledku požiadavky, ktorú môže priniesť COVID-19. Je potrebné nájsť nové zdroje hélia, čo sa historicky darilo iba pri hľadaní ropy. Vedci však vyvinuli stratégiu prieskumu špecificky pre hélium. Spoločnosť Helium One využila túto stratégiu a pred niekoľkými rokmi urobila významný objav hélia v oblasti Rukwa východoafrického údolia Rift v Tanzánii. V zmesi plynov, ktoré sa tu našli prirodzene z pôdy, malo hélium 10 %, čo je podstatne viac, ako sa bežne vyskytuje v ropných zdrojoch a bude efektívnejšie ho extrahovať, než by tomu bolo v prípade ropných plynov. Pretože tanzánijský objav neobsahoval uhľovodíky, nevytvárali sa skleníkové plyny. Tento objav sa ešte musí oceniť alebo uviesť na trh, ale predpokladá sa, že je celosvetovo významný.

Poznatky získané počas práce na objave tanzánijského objavu sa teraz používajú celosvetovo. Výskum zatiaľ naznačuje, že nejde o nič jedinečné. Dejiny však budú posudzovať, či dokážeme nájsť zdroje hélia potrebné na uspokojenie spoločenského dopytu.