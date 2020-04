Odborníci vysvetľujú, prečo ľudia nenakupujú, aj keď sú obchody otvorené

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 14:23 -

Nemci sa zdráhajú vrátiť rýchlo späť do obchodov. Simon Moore, generálny riaditeľ poradenskej firmy Innovation Bubble, povedal, že pandémia koronavírusu posunula myslenie spotrebiteľov. Už to nie je „zisk“ ale „udržanie“. Namiesto hľadania spôsobov, ako čo najlepšie nakúpiť, si ľudia viac volia obranu kvôli neistote vyvolanej pandémiou. Podľa posledných údajov z Johns Hopkins University bolo v Nemecku potvrdených 153 129 prípadov koronavírusu a 5 575 úmrtí.

V pondelok Nemecko povolilo opätovné otvorenie menších maloobchodných prevádzok s rozlohou do 800 metrov štvorcových, pokiaľ budú dodržiavať bezpečné vzdialenosti medzi kupujúcimi a hygienické opatrenia. Do tejto kategórie patria napríklad predajcovia automobilov, predajne bicyklov a kníh ale aj švédsky obchod s nábytkom Ikea. Stefan Stukenborg, vedúci pobočky predajne na okraji Kolína nad Rýnom, v správe agentúry Reuters uviedol, že opätovné otvorenie obchodu „bolo veľmi uvoľnené, neevidovali žiadne rady ani návaly kupujúcich“.

Stefan Genth, generálny riaditeľ nemeckej maloobchodnej federácie Handelverband Deutschland, tvrdí, že to bude takto pravdepodobne nejaký čas, pretože spotrebiteľský sentiment bol „na historicky najnižšej úrovni.“ Uviedol, že to čiastočne spôsobilo neistotu na trhu práce, čo podnietilo ľudí, aby boli obozretnejší čo sa týka výdavkov. Uviedol tiež, že pokyny týkajúce sa veľkosti predajne sú napríklad nejednotné, čo „znepokojuje“ zákazníkov.

Taliansko, ktoré bolo epicentrom pandémie v Európe, umožnilo tento týždeň otvoriť aj niektorým menším maloobchodníkom, majitelia obchodov však neočakávajú, že podnikanie bude rovnaké ako tomu bolo pred vypuknutím Covid-19.





Napriek oficiálnemu zmierneniu obmedzení niektorými vládami, hľadajú ľudia podľa Moorea „sociálny dôkaz“, že aj ostatní sa hromadne vracajú do obchodov, a urobia to skôr než oni. Vysvetlil, že je to preto, že ľudia sa pri rozhodovaní v čase neistoty spoliehajú viac na svoj vlastný inštinkt a emócie. Časť mozgu, ktorá sa zaoberá číslami a údajmi, na ktoré značky zvyčajne útočia, je asi štvrtinou tej časti mozgu, ktorá reaguje na emócie, zdôraznil Moore. „Sme oveľa viac nevedomé, emocionálne bytosti, než si priznávame," uviedol a citoval výskum z Harvardskej univerzity, podľa ktorého 95 % našich rozhodnutí o nákupe sa prijíma podvedome.



Cathrine Jansson-Boydová, ktorá prednáša o psychológii spotrebiteľa na Anglie Ruskin University, uviedla, že spotrebiteľské správanie sa nevráti k normálu, kým ľudia nepocítia, že hrozba vírusu zmizla. Britský supermarket Asda zašiel tak ďaleko, že spotrebiteľov upozorňoval, aby siahali iba na to, čo si chcú kúpiť. Jansson-Boydová tvrdí, že správy o spoločenskej izolácii, obmedzeniach v prípade dotýkania sa povrchov a predmetov, boli v mysliach ľudí natoľko zakorenené, že stále ovplyvňujú spotrebiteľské správanie. „Vlády nehovoria, aby sme šli von a správali sa normálne, pretože problém pominul. Hovoria, aby sme šli von a snažili sa byť normálny, ale problém tu zostáva." To má za následok kognitívnu disonanciu, povedala, čo je nesúlad medzi myšlienkami, pocitmi a činmi spôsobujúcimi stres a nepohodlie.