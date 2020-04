Na považskobystrickom sídlisku Rozkvet pribudne tento rok 100 parkovacích miest

dnes 12:01 -

Považskobystrická radnica chce tento rok aspoň čiastočne riešiť kritickú situáciu s parkovaním na najväčšom mestskom sídlisku Rozkvet. Do dvoch rokov chce na sídlisku vybudovať 300 parkovacích miest.

Komplikované lokality na sídlisku Rozkvet by podľa primátora Karola Janasa mali byť v časovom horizonte dvoch rokov posilnené o nové parkovacie miesta.

„Aktuálne spúšťame prvú etapu, v rámci ktorej vznikne prvá stovka, budúci rok začneme s druhou, taktiež v tejto lokalite, kde pribudne ďalšia stovka parkovacích miest. Rovnako 100 parkovacích miest chceme vybudovať aj na Východnej ulici, uvidíme ako veľmi nás zasiahne koronakríza. Rozpracovaný je projekt aj pod Kaplnkou sv. Heleny. Celkovo máme v pláne do dvoch rokov vybudovať na Rozkvete 300 parkovacích miest. Je nám jasné, že situáciu to úplne nevyrieši, ale veľmi to pomôže,“ povedal Janas.

Vyriešenie parkovania na Rozkvete je podľa neho dlhodobou požiadavkou výboru mestskej časti, ale aj samotných obyvateľov. „Vzhľadom na kopcovitý terén sídliska, ktoré sa stavalo v časoch, keď ľudia mali ledva jedno auto a so súčasným počtom vozidiel sa nikdy nepočítalo, je tu parkovanie takmer všade katastrofálne. Jednou z najhorších častí je však lokalita v okolí súkromnej Základnej školy DSA (bývalá 8. ZŠ) a na Východnej ulici,“ uviedol primátor.

V prvej etape, ktorej súčasťou bude okrem vybudovania parkoviska pre 100 automobilov aj zjednosmernenie ulice a preložka plynu, preinvestuje samospráva 250.000 eur. Plocha, kde už onedlho vznikne nové parkovisko, je v súčasnosti vyčistená od náletových drevín.

„Máme právoplatné stavebné povolenie, ako aj povolenie na výruby, tie sú už zrealizované. Bolo tu potrebné odstrániť 26 stromov, tie však nahradíme takmer 40 novými a pribudne tu aj 400 okrasných kríkov. Naším cieľom to nie je úplne zabetónovať, no chceme vyjsť v ústrety väčšine občanov, ktorá parkoviská dlhodobo požaduje,“ doplnil Janas.