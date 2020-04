Pokles akciových trhov zvýši záujem čínskych investorov o akvizície firiem v EÚ

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 10:31 -

Podľa analytikov sú niektoré z kľúčových európskych technologických firiem „zraniteľné“ vzhľadom na prepad trhu. Ale zároveň politici v Európskej únii (EÚ) už naznačili, že sú pripravení prevziať podiely v kľúčových strategických firmách, aby zastavili ich ovládnutie čínskymi spoločnosťami. Samotná EÚ ich v tom podporuje.



Vypuknutie ochorenia COVID-19 v Číne, ktoré sa rozšírilo do celého sveta, viedlo k poklesu akciových trhov. Zvlášť niektoré európske technologické firmy to tvrdo zasiahlo.



Akcie fínskeho výrobcu sieťových zariadení Nokia od začiatku roka klesli o zhruba 10 %. Akcie spoločnosti Infineon sa znížili o 20 % a v prípade STMicro o 7,5 %.



„Povedal by som, že Európa je zraniteľná, pretože kontinent zaostáva ako za USA, tak aj za Čínou pokiaľ ide o hospodársky rast a inovácie,“ uviedol Neil Campling, vedúci výskumu technológií, médií a telekomunikácií v spoločnosti Mirabaud Securities.



Čína už dlho uplatňuje politiku „kúpiť je rýchlejšie, ako vybudovať“ v prípade technologických firiem. A určite sa pokúsi využiť aj súčasné zníženie cien akcií, ktoré pre ňu predstavuje nové príležitosti, skonštatoval.

V uplynulých rokoch sa čínskym spoločnostiam podarili významné akvizície a investície do európskych technologických firiem.



V roku 2016 kúpil čínsky technický gigant Tencent majoritný podiel vo fínskom výrobcovi mobilných hier Supercell a Midea. A čínsky výrobca elektrických spotrebičov kúpil nemeckého výrobcu robotov Kuka. Vlani zase získal Ant Financial, finančný partner čínskeho internetového obchodu Alibaba, spoločnosť WorldFirst so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá sa špecializuje na prevod peňazí do zahraničia.



Americký Výbor pre zahraničné investície (CFIUS) začal preto podrobnejšie skúmať pokusy o prevzatie domácich firiem čínskymi a niektoré už aj zablokoval.



Jedným z príkladov bolo rozhodnutie z roku 2018, keď CFIUS zablokoval prevzatie americkej spoločnosti Xcerra pre testovanie polovodičov čínskou firmou Hubei Xinyan.



V januári pritom získal CFIUS väčšie právomoci na kontrolu dohôd, ktoré predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť.



Teraz má zvýšené obavy z čínskych akvizícií Európa. Margrethe Vestagerová, eurokomisárka pre hospodársku súťaž v nedávnom rozhovore pre Financial Times uviedla, že navrhla, aby členské štáty zvážili prevzatie podielov v strategických spoločnostiach a odrazili tak hrozbu ich ovládnutia čínskymi firmami.



Dodala, že Únia nemá žiadny problém s tým, ak štáty v prípade potreby konajú ako účastníci trhu, ak chcú zabrániť prevzatiu tohto druhu.

Aj obchodný spor medzi USA a Čínou je bojom o technologickú prevahu. V jeho jadre je nová generácia technológií, ako je mobilná 5G sieť a umelá inteligencia.



USA spustili kampaň s cieľom zabrániť čínskemu koncernu Huawei, aby získal čo najväčší počet trhov pre svoje mobilné zariadenia novej generácie 5G. Washington argumentuje, že Peking by mohol cez technológie od Huawei špehovať vlády v zahraničí. Huawei to opakovane poprel, ale USA tlačia európske krajiny, aby pri zavádzaní 5G nepoužívali zariadenia od Huawei.

Hlavnými konkurentmi Huawei v Európe sú Ericsson a Nokia. Vďaka slovám eurokomisárky Vestagerovej bude Európa pravdepodobne kritickejšia voči akýmkoľvek pokusom čínskych firiem získať kľúčové technologické spoločnosti na kontinente.



„Európa bude veľmi opatrná v snahe zabrániť Číne, aby získala ďalší náskok a spomalila jej pokrok,“ domnieva sa Campling. Podľa neho neexistuje žiadna šanca, aby dôležité európske spoločnosti padli do čínskych rúk aj preto, že majú významné obchodné aktivity a zákazníkov v USA a tie sa pokúsia takéto dohody zablokovať.

A najnovšie bude aj snaha na ovládnutie menších firiem pravdepodobne čeliť prekážkam vzhľadom na agresívnejší postoj komisárky Vestagerovej, dodal.