Bardejovské kúpele budú najmenej do 12. mája úplne zatvorené

V Bardejovských kúpeľoch, ktoré sú v súčasnosti zatvorené, by sa mohla začať obmedzená prevádzka pre klientov zdravotných poisťovní na základe schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu od 12. mája. Bude to však závisieť od vývoja situácie okolo pandémie nového koronavírusu a záujmu klientov. Poslední klienti odišli z liečení v Bardejovských kúpeľoch 1. apríla. TASR o tom informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.

"Ak po 11. máji prijmeme prvých klientov zdravotných poisťovní, bude to za prísne stanovených podmienok, ktoré sú vo vypracovanom manuáli. Otvorili by sme aj skôr, ale našich klientov tvoria hlavne seniori. Je to riziková skupina, ktorá odmieta nastúpiť do kúpeľov. Veríme, že sa situácia počas najbližšieho mesiaca upokojí. Od štátu sme zatiaľ žiadnu pomoc nežiadali, len sme si nechali odložiť odvody za mesiac marec za zamestnávateľa do konca júla 2020, pretože už v marci nám klesli tržby skoro o polovicu," konštatovala Šatanková.

Podľa spomenutého manuálu klienti by od 11. mája mohli prísť do ubytovacích zariadení len samostatne bez sprievodu inej osoby, absolvovali by zdravotnú prehliadku vrátane merania teploty a vypísania dotazníka o cestovateľskej anamnéze. Každý klient by dostal ochranné rúško, ktoré by povinne nosil počas celého pobytu. Manuál obsahuje i informácie o otváracích časoch kolonády, ako aj o tom, ako postupovať v prípade, že sa u klienta objavia známky ochorenia.

Bardejovské kúpele sa počtom zamestnancov zaraďujú podľa Šatankovej k veľkým firmám, kde nie je ešte jasné, ako chce štát pomôcť práve týmto podnikom. "Dúfajme, že sa v prijatých schémach nájde vhodná štátna pomoc aj pre Bardejovské kúpele. Nápomocné nám teraz môžu byť banky, kde už druhý mesiac rokujeme o odložení splátok a poskytnutí preklenovacieho úveru," naznačila riešenie Šatanková.

Zároveň vyjadrila presvedčenie, že aj terajšiu situáciu kúpele ustoja a čo najskôr sa vrátia v návštevnosti na svoju úroveň. Vlani mali Bardejovské kúpele najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31.011 osôb, čo bolo o 3174 viac ako v roku 2018. Kúpele vlani zaznamenali aj zvýšenie počtu prenocovaní o 17.289, na celkových 289.353.