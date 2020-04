Britská ekonomika môže v 2. kvartáli klesnúť o viac než tretinu

dnes 15:16 -

Britská ekonomika by v 2. kvartáli mohla klesnúť o viac než tretinu. Predpokladá to britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Odhad úradu je tak ešte pesimistickejší než prognóza britského ministra financií. OBR zároveň očakáva výrazný rast nezamestnanosti a rozpočtový deficit v súčasnom fiškálnom roku by mal dosiahnuť päťnásobok hodnoty, než s akou sa počítalo pred nástupom pandémie choroby COVID-19.

OBR uviedol, že v období od apríla do konca júna počíta s poklesom ekonomiky o 35 %. To je ešte pesimistickejšia prognóza, než akú naznačil minister financií Rishi Sunak. Podľa denníka Times Sunak nevylúčil, že britská ekonomika klesne v 2. štvrťroku o 25 až 30 %. Navyše, nezamestnanosť by sa podľa OBR mohla pre karanténne opatrenia v tomto období viac než zdvojnásobiť na 10 %.

Úrad okrem toho odhaduje, že rozpočtový deficit vo fiškálnom roku 2020/2021, ktorý sa začal v apríli, dosiahne 273 miliárd libier (311,77 miliardy eur). Ak sa prognóza potvrdí, bude to znamenať rozpočtový schodok na úrovni 14 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bola najvyššia hodnota deficitu v povojnovom období a zároveň päťnásobne vyššia, než sa pôvodne očakávalo.

Odhady OBR sú postavené na predpoklade, že karanténne opatrenia budú trvať tri mesiace a v ďalších troch mesiacoch sa obmedzenia budú postupne uvoľňovať. Úrad zároveň dodal, že po prepade v 2. štvrťroku očakáva následné rýchle zotavovanie.

OBR upravil aj prognózu vývoja verejného dlhu. Ten by mal v priebehu fiškálneho roka vzrásť nad 100 % HDP, k jeho koncu by však mal dosahovať okolo 95 % HDP. Pred nástupom krízy spojenej so šírením nového koronavírusu odhadoval OBR verejný dlh za rok 2020/2021 na úrovni 77 % HDP.