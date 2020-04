Opatrne s tým optimizmom: Hospodárske oživenie vôbec nemusí mať tvar U

Zdroj: theconversation

Foto: SITA/AP

dnes 0:18 -

Ekonomické účinky koronavírusovej krízy budú podľa väčšiny nedávnych komentárov vážne, avšak len krátkodobé. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že tento názor zdieľa 75 % podnikateľov, väčšina z nich očakáva, že hospodárska aktivita sa oživí ešte tento rok. Dôvodom pre tento optimizmus je, že ekonomiky pred koronavírusom boli v dobrej kondícii. Napríklad americké akciové indexy dosahovali nové maximá, miera nezamestnanosti v USA bola vo februári 3,5 %, čo je úroveň, ktorá sa nevyskytla viac ako 50 rokov. Ak je ekonomika v zásade zdravá, usudzuje sa, že dopad pandémie bude krátky.



Účinnú vakcínu na COVID-19 zatiaľ nemáme. Ľahko sa môže stať, že ak ju mať budeme, vyrieši len časť problému, ale neodstráni potrebu niektorých obmedzení. Odstávky by sa mohli skončiť, zatiaľ čo iné opatrenia, ako je sociálna izolácia, obmedzenia zhromažďovania sa, či cestovné obmedzenia, môžu pokračovať. Možno sa budú opakovať pravidelne, sezónne. O získanej imunite sa veľa hovorí, ale zatiaľ nie je jasné, do akej miery sa vytvorí imunita u infikovaných ľudí, ktorí prežili.



Pravda je však taká, že aj napriek rozsiahlym vládnym intervenciám a stimulačným balíkom, bude zotavenie firiem a trhov trvať dlhšie, než si ľudia myslia. Pravdepodobne príde veľa bankrotov. Firmy, ktoré nepožiadajú o ochranu pred bankrotom, budú potrebovať čas na prestavbu úverových možností, nábor personálu a obnovenie vzťahov so zákazníkmi. Reorganizácie obmedzujú schopnosť plánovať, reagovať na zmeny na trhu, najímať zamestnancov alebo si zachovať flexibilitu, ktorá je nevyhnutná pre úspech.





Ak sa pozrieme na zložitosť globálneho dodávateľského reťazca, viac ako 90 % z 1000 spoločností z rebríčka Fortune, má aspoň jedného (sekundárneho) dodávateľa druhej úrovne v čínskej provincii Hubei, každá piata z týchto spoločností má v regióne dodávateľa prvej úrovne. Jeden výpadok môže narušiť celý reťazec. Dodávateľ môže byť nahradený, ale vyžaduje si to čas.

Vo svetovom hospodárstve sme mali predkrízové ​​slabiny, ktoré bude v narušenej ekonomike ešte ťažšie zvládnuť. Až 40 % všetkých amerických podnikových dlhov bolo hodnotených BBB, tesne pred krízou, zatiaľ čo iba 30 % svetových nefinančných podnikových dlhopisov bolo ohodnotených ako A alebo vyššie. Jeden príklad za všetky, dlhopisy Kraft Heinz boli v polovici februára preradené do kategórie prašivé, čo znamená, že sa považujú za vysoko rizikové a za svoj dlh platí firma vyššie úrokové sadzby. Historicky je asi 5 % dlhopisov BBB každoročne znížených na prašivé, v súčasnej kríze sa dá očakávať, že ich bude oveľa viac.





Napriek znižovaniu úrokových sadzieb centrálnymi bankami, náklady na pôžičky spoločností v súčasnosti dramaticky stúpajú. S ďalším znížením ratingov od ratingových agentúr, najmä po výsledkovej sezóne po Veľkej noci, niektoré firmy stratia prístup k úverom úplne. Odhady agentúry Moody’s hovoria o tom, že miera prašivých firiem by mohla dosiahnuť ohromujúcich 10 % v porovnaní s historickým priemerom na úrovni 4 %.

Letmý pohľad do budúcnosti nám dnes dáva Južná Kórea. Doteraz sa jej podarilo zabrániť zdravotnej kríze v talianskom štýle bez obmedzenia pohybu, stále však ukladá rôzne obmedzenia pre svoje hospodárstvo. V krajine posunuli školský rok, odporučili ľuďom, aby pracovali na diaľku, vyhýbali sa davom a stretnutiam a nosili rúška. Ak by mal takto vyzerať nový normál, reštauračný biznis by vo všeobecnosti úplne vymizol. Podobne aj odvetvie živej zábavy by skončilo rovnako. Ani multiplexy by už nemali opodstatnenie, v Južnej Kórey došlo k 90 % poklesu návštevnosti kín. Štadiónové športy by boli ďalšou zrejmou obeťou a nie je isté, či by televízne prenosy dokázali byť plnohodnotnou náhradou bez burácajúcich divákov sledujúcich zápolenie naživo.







Možno ešte dôležitejší je možný vplyv na továrne, sklady a intelektuálne pracujúcich. Existujú prinajmenšom známky toho, že intelektuálni pracovníci vo všetkom, od dizajnu po klinický výskum, by mohli byť produktívnejší mimo kancelárie. Ale ako budú vyzerať továrne a sklady? Premenia sa na čisté priestory s extrémne nízkymi úrovňami tuhých znečisťujúcich látok, ako sú prach, vzdušné organizmy alebo odparené častice? Odhady pre takúto zmenu sa dajú vyčísliť na 100 až 1000 USD na 0,09 metra štvorcového, čo by predstavovalo značné náklady.



Toto sú niektoré z vecí, na ktoré treba pamätať, keď budete počuť optimistické komentáre o tom, kam bude svetová ekonomika v nasledujúcich mesiacoch smerovať. Nikto nechce predostierať čierne scenáre, ale je lepšie začať o týchto možnostiach uvažovať, ako sa v nich nevedomky ocitnúť.