Počet nových žiadostí o podporu v USA je stále vyšší ako 6 miliónov

dnes 15:46 -

Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, mierne klesol na 6,6 milióna. Ale stále sa drží blízko historického maxima a už druhý týždeň po sebe je vyšší ako 6 miliónov. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a jej dôsledky.

Presnejšie, podľa najnovších údajov amerického ministerstva práce počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 4. apríla vzrástol o 6,606 milióna. To bolo o 261.000 menej ako v predchádzajúcom týždni do 28. marca, keď sa na úradoch práce po revízii zaregistrovalo 6,867 milióna ľudí.

Analytici pritom očakávali, že sa počet nových žiadateľov o podporu zvýši o 5,25 milióna po pôvodne odhadovanom náraste o 6,648 milióna za sedem dní do 28. marca, čo bol historický rekord.

Čísla z úradov práce sú tak najaktuálnejšími údajmi o stave americkej ekonomiky. Analytici na ich základe predpovedajú, že v apríli stratí zamestnanie až 20 miliónov ľudí.

Pandémia tak ukončila najdlhšie obdobie rastu zamestnanosti v histórii USA, ktoré sa začalo koncom roka 2010.

Ministerstvo práce ďalej uviedlo, že štvortýždňový priemer počtu žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom situácie na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa zvýšil o 1.598.750 na 4.265.500 po náraste o 2.666.750 v predchádzajúcom týždni.

Za uplynulé tri týždne požiadalo o podporu v nezamestnanosti dohromady 16,6 milióna Američanov. Ekonómovia odhadujú, že miera nezamestnanosti by v apríli mohla dosiahnuť 15 %.