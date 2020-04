Situácia okolo nového koronavírusu praje kybernetickým podvodom

dnes 11:46 -

Ako ďalej uviedla spoločnosť, páchatelia kybernetických podvodov sa snažia vyťažiť z toho, že ľudia majú v tejto dobe strach. Medzi podvody v aktuálnej situácii patria napríklad phishing, inštalovanie škodlivého softvéru alebo iné praktiky na kradnutie údajov. "Vďaka nim (údajom) sa môžu dostať do našich bankových účtov alebo systémov firiem či organizácií," vysvetlila spoločnosť.

Najčastejšími online podvodmi v súvislosti s pandémiou COVID-19 sú podľa Masného napríklad e-maily o zázračných liekoch, falošné mapy s údajným výskytom vírusu, žiadosti o darovanie peňazí či falošné e-maily, ktoré sa javia ako od zdravotníckych organizácií. Časté sú aj falošné e-maily "akože" od Microsoftu alebo Google Drive, kde od užívateľov chcú, aby zadali svoje heslo. Stále sa vyskytujú aj e-maily a SMS správy o dodávkach tovarov, ktoré si užívatelia reálne neobjednávali.

"Keďže rekordný počet potenciálnych obetí zostáva počas pandémie doma a využíva online služby v celej Európskej únii, znásobili sa spôsoby, ktorými sa kybernetickí zločinci snažia využiť príležitosti a zraniteľné miesta," upozornil Europol. "Preto aj napriek aktuálnej situácii skúsme všetci skôr, ako niečo začneme v dobrej viere používať, dvakrát merať a raz strihať," doplnil Masný.

Odborníci radia užívateľom, ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi doma. Odporúčajú napríklad zabezpečiť svoju domácu internetovú sieť, zmeniť heslo či nastaviť limit počtu pripojených zariadení. Užívatelia by tiež mali používať komplikované heslá a chrániť svoje zariadenia prostredníctvom antivírusu. Upozorňujú, aby si ľudia dávali veľký pozor na nevyžiadané e-maily, SMS-ky či telefonáty najmä, ak od nich ich odosielatelia žiadajú heslá alebo iné citlivé informácie. "Pamätajte na to, že banky ani iné spoločnosti od vás nikdy nebudú žiadať vaše heslo," dodala spoločnosť.

V prípade konferenčných hovorov tiež odporúčajú vytvárať ich privátne, a to tak, aby si hovor vyžadoval zadanie hesla a skopírovanie odkazu pre účastníkov. "Tento odkaz a heslo by mali byť distribuované bezpečnou cestou iba pre účastníkov," vysvetlila spoločnosť.