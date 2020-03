Nové kroky ECB sú dostatočné, banka je však pripravená urobiť aj viac

dnes 9:46 -

"Balík opatrení zo strany ECB bol efektívny, čo sa odrazilo na zmiernení napätia. Sme presvedčení, že tieto opatrenia boli dostatočné, ak by to však bolo potrebné, sme pripravení pristúpiť k ďalším," povedal Visco pre taliansky deík La Stampa.

Ako dodal, ECB by mohla zvýšiť objem mimoriadneho programu nákupu aktív (PEPP), ktorý oznámila koncom minulého týždňa. Okrem zvýšenia objemu je zároveň pripravená aj na prípadnú zmenu skladby nakupovaných aktív či dĺžku trvania programu.

ECB po neplánovanej schôdzke Rady guvernérov, ktorá sa uskutočnila 18. marca vo večerných hodinách, oznámila mimoriadny program nákupu aktív v hodnote 750 miliárd eur. Núdzový program s názvom Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) bude dočasný, minimálne však bude trvať do konca tohto roka. Program sa bude týkať vládnych aj firemných dlhopisov a prvýkrát aj dlhopisov gréckej vlády. To doteraz neplatilo, keďže Grécko má nízky rating.