Ekonomika USA by v 2. kvartáli mohla klesnúť až o 14 %

Americká ekonomika by mohla v nasledujúcom štvrťroku klesnúť až o 14 %, predpokladajú ekonómovia banky JP Morgan. To je zatiaľ jedna z najdramatickejších prognóz dôsledkov rozšírenia nového koronavírusu na americkú ekonomiku, uviedla agentúra Reuters.

Ak by sa odhad JP Morgan potvrdil, znamenalo by to väčší prepad ekonomiky, než zaznamenala vo 4. kvartáli 2008, keď v dôsledku finančnej krízy klesla o 8,4 %. Bol to najvýraznejší pokles v rámci celého obdobia finančnej krízy.

Aj ďalší analytici predpokladajú pokles americkej ekonomiky, ako aj ďalších veľkých ekonomík, keďže jednotlivé štáty v úsilí spomaliť šírenie nového koronavírusu zatvárajú obchody a obmedzujú pohyb obyvateľstva. Podobne ako v Európe aj v USA zatváranie reštaurácií, obchodov a firiem ohrozuje milióny pracovných miest.

"USA, Európa a Japonsko smerujú k recesii," uviedli ešte v stredu (18. 3.) analytici zo spoločnosti IHS Markit. Očakávajú, že reálny celosvetový hrubý domáci produkt (HDP) vzrastie tento rok o 0,7 %, pričom ekonomika USA zaznamená pokles o 0,2 %.

Analytici JP Morgan sú pesimistickejší a odhadujú, že americká ekonomika klesne v tomto roku až o 1,5 %. Miera nezamestnanosti, ktorá v súčasnosti dosahuje v USA 50-ročné minimum 3,5 %, by mala do polovice roka vzrásť na 6,25 %. Ku koncu roka by sa nezamestnanosť mohla v porovnaní so situáciou v lete mierne zlepšiť a podľa JP Morgan by mohla v závere roka dosiahnuť 5,25 %.