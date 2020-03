ECB tvrdí, že má viac palebnej sily na boj proti kríze

Zdroj: Reuters

Zatiaľ čo sa ECB minulý týždeň dohodla na širokej škále stimulačných opatrení, trhy sa pýtali, či v prípade prehĺbenia krízy koronavírusu a nutného opätovného zásahu zo strany banky, jej zostanú nejaké silné nástroje. Tieto obavy posilnil šéf rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann, ktorý v rozhovore naznačil, že menová politika je na hranici svojich možností a ECB nemôže splniť očakávania trhu. Holzmann, člen Rady guvernérov pre určovanie sadzieb, očividne vzal svoje vyhlásenie späť po verejnom vyvrátení zo strany ECB. Vydal len krátke vyhlásenie, v ktorom uviedol, že menová politika „v žiadnom prípade“ nedosiahla svoje limity.

ECB vo svojom vyhlásení v stredu uviedla, že „je pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje opatrenia, ak by to bolo potrebné na zabezpečenie podmienok likvidity v bankovom systéme a na zabezpečenie plynulého prenosu jej menovej politiky vo všetkých jurisdikciách“.

Christine Lagardeová a Luis de Guindos

Na podporu tohto posolstva viceprezident ECB Luis de Guindos uviedol, že centrálna banka môže urobiť viac, ale ide o zdravotnú krízu, nie finančnú, a preto musia potrebné kroky urobiť vlády. De Guindos uviedol, že európsky mechanizmus pre stabilitu má kapacitu 410 miliárd eur, ale užitočný by bol aj spoločný fiškálny nástroj eurozóny, ktorý ECB dlhodobo presadzuje. „Bolo by dôležité mať spoločnú reakciu, paneurópsku reakciu... nevyhnutný by bol jednotný fiškálny nástroj pre eurozónu,“ povedal de Guindos španielskemu rozhlasu RNE.

Problém ECB spočíva v tom, že v posledných dňoch prudko stúpali náklady na pôžičky jej najslabších členov, aj keď banka uviedla, že je ochotná zasiahnuť, pretože to má dopad na presadzovanie jej politiky.

Holzmannove komentáre len zhoršujú komunikačné nedostatky ECB. Minulý týždeň sa banka snažila vysvetliť slová svojej šéfky, Christine Lagardeovej, že ECB tu nie je na znižovanie spreadov dlhopisov v eurozóne. Táto jej poznámka pomohla vytlačiť výnosy talianskych dlhopisov výrazne vyššie, čo podráždilo tvorcov politiky a vládnych činiteľov. Desaťročné talianske dlhopisy boli o 271 bázických bodov nad nemeckými, zatiaľ čo voči španielskym o 170 bázických bodov. Grécko, ktoré nie je súčasťou programu ECB na nákup aktív, bolo na tom ešte horšie, s rozšírením na takmer 400 bázických bodov.