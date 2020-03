Slovenská pošta pozastaví poskytovanie komerčných služieb a predĺži úložnú dobu zásielok

dnes 17:16 -

Slovenská pošta, a.s. pozastaví poskytovanie komerčných služieb a predĺži úložnú dobu zásielok. Plošne zastavená je aj distribúcia a podaj letákov. V utorok o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská. Odberná lehota sa o 14 dní predlžuje zapísaným zásielkam uloženým na pobočkách pôšt, ku ktorým patria doporučené zásielky, úradné zásielky a poistené listy. Napríklad v prípade štandardných doporučených zásielok bude mať zákazník čas na vyzdvihnutie 32 dní.

Od stredy do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví sa aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch.

Pobočky pôšt musia byť podľa rozhodnutia vlády zo 16. marca v čase núdzového stavu otvorené. "Slovenská pošta je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Postupuje v súlade s pokynmi kompetentných autorít, teda Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR," poznamenala Rovenská. "Ochranné opatrenia a postupy neustále aktualizujeme v závislosti od vývoja situácie a informácií získaných aj zo zahraničia, pričom Centrálny krízový štáb Slovenskej pošty zasadá a rieši podnety na dennej báze," priblížila.

Slovenská pošta aj naďalej neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do rizikových oblastí Talianska. Obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave pretrvávajú, nakoľko letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca. K Číne a Taliansku pribudlo v týchto dňoch aj Mongolsko Kuvajt, Džibutsko a Líbia, do ktorých nie je možné zásielky doručiť. Preto Slovenská pošta od utorka neprijíma od zákazníkov zásielky s doručením do týchto krajín.