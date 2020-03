FS preberá v Petržalke pre ochorenie COVID-19 daňové priznania v dodávke

dnes 11:16 -

Finančná správa (FS) SR k už prijatým opatreniam na obmedzenie šírenia nového koronavírusu pridala aj preberanie daňových priznaní v bratislavskej Petržalke v mobilnej kancelárii. Umožní tým návštevníkom najväčšieho daňového úradu na Slovensku, aby mohli odovzdať priznania mimo budovy úradu. FS už minulý týždeň oznámila skrátenie úradných hodín, reguláciu počtu klientov na úradoch a povinnosť dodržiavať bezpečnostný dvojmetrový odstup.

"Od dnes (pondelka) funguje v bratislavskej Petržalke, pred najväčším a najvyťaženejším daňovým úradom na Slovensku, mobilná kancelária. Daňové priznanie od osôb nekomunikujúcich elektronicky preberajú príslušníci finančnej správy v mobilnej dodávke a klienti majú možnosť odovzdať daňové priznanie mimo budovy finančnej správy," uviedla hovorkyňa FS Ivana Skokanová.

Finančná správa upravila svoje úradné hodiny tak, že podateľne budú od pondelka otvorené počas pracovných dní od 8.00 do 11.00 h, klientske zóny budú otvorené v rovnakých hodinách, no iba v pondelok, stredu a piatok. Finančná správa preto požiadala klientov, aby pre komunikáciu využívali radšej iné formy ako osobný kontakt. Svoje záležitosti môžu klienti vybavovať aj telefonicky alebo elektronicky. Klienti, ktorí nevyhnutne musia úrady FS navštíviť, by sa mali chrániť ochrannými pomôckami, napríklad rúškami.

Príslušníci finančnej správy budú počas úradných hodín vybavovať iba nevyhnutnú agendu a skrátia vybavovanie nevyhnutných stránok na maximálne 15 minút. Zároveň stále platí zákaz vstupu do úradov tým klientom, ktorí vykazujú znaky respiračného ochorenia.