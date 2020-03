Zisk Poštovej banky vlani pre nízke úroky a investície klesol

dnes 11:16 -

Poštovej banke vlani klesol zisk o niečo viac ako deväť percent na sumu 45,7 mil. eur. Pokles spôsobili podľa vyjadrení spoločnosti najmä nižšie úrokové výnosy z neustále klesajúcich úrokových sadzieb, či rastúce odpisy pre investície do inovácií. Pozitívne sa pod hospodárenie podpísala nižšia tvorba opravných položiek.

Zároveň banka zaznamenala rast celkových aktív. "V minulosti rozbehnutý repozicioning banky sa naplno prejavil v 12-percentnom raste istiny úverov poskytnutých domácnostiam ako aj 8-percentným rastom objemov vkladov prijatých od obyvateľstva. Banka počas roka významne investovala do nových technológií a inovácií, do 365.banky aj do dcérskej spoločnosti Amico Finance," hovorí generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko. Banka taktiež investovala do kvalitnejších služieb.

Rok 2019 spolu s rokom 2018 hodnotí Zaťko ako najúspešnejšie v novodobej histórii banky, a to napriek silnejúcej konkurencii, klesajúcim úrokovým sadzbám a sprísňovaniu regulácie. "V uplynulom roku sme museli čeliť i politickým zásahom do stabilného fungovania bankového trhu a do podnikania všeobecne," hovorí Zaťko. To banku podľa jeho vyjadrení neodradilo a zlepšovala služby pre klientov. "V tomto trende, spolu s ďalšími investíciami, budeme pokračovať i v tomto roku," dodáva Zaťko.

Poštová banka vznikla na konci decembra 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Na základe zmluvy so Slovenskou poštou predáva svoje produkty a služby aj prostredníctvom vyše 1 500 pôšt umiestnených na celom území Slovenska. Ku koncu júna 2013 bol ešte vyše 90-percentným vlastníkom banky Istrokapital, no od júla 2013 vlastní majoritu skupina J&T.