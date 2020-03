Na Slovensku pribudne ročne približne 320 nových pacientov s mnohopočetným myelómom

dnes 10:31 -

Na Slovensku pribudne každý rok približne 320 nových pacientov s mnohopočetným myelómom. Náklady na celú populáciu pacientov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) pritom predstavujú viac ako 21 miliónov eur ročne. Informovala o tom Slávka Gáborová z referátu komunikácie VšZP. Keďže na toto zriedkavé zhubné ochorenie krvi prišlo na trh niekoľko nových inovatívnych liekov, VšZP začala uvažovať o úhrade tejto liečby nad rámec kategorizácie. Prihliadala pritom na ich predpokladaný prínos. Pridanú hodnotu lieku treba podľa VšZP totiž posudzovať aj cez nepriame náklady.

Na Slovensku sa štandardne pri posudzovaní nákladovej efektivity nových liekov a medicínskych technológií berú do úvahy len priame náklady, teda cena lieku, diagnostiky a hospitalizácie. "Skôr či neskôr to však už nebude stačiť," uviedla generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková. Oplatí sa podľa nej nasledovať postup vyspelých krajín, ktoré v oblasti úhrady liekov začínajú pracovať aj s nepriamymi nákladmi. VšZP by v tejto súvislosti privítala diskusiu o prepojení zdravotných a sociálnych rozpočtov.

Štátna poisťovňa tri roky spolupracuje s akademickou obcou na analýzach komplexných nákladov finančne náročných diagnóz prostredníctvom tzv. cost-of-illness (COI) štúdií. Za uvedené obdobie boli predmetom skúmania ochorenia ako mnohopočetný myelóm, alergia, astma alebo depresia. "Výhodou COI štúdií je, že efektivitu lieku posudzujú naozaj komplexne, teda aj kritériom tzv. nepriamych nákladov, do ktorých sa premietajú napr. výpadky na daniach a príjmoch do fondov dôchodkového zabezpečenia z dôvodu straty pracovnej aktivity pacienta alebo jeho rodinných príslušníkov," uviedla generálna riaditeľka VšZP. Výsledky analýzy COI štúdie preukázali, že potenciálne vysoké priame náklady na nové inovatívne lieky budú vyvážené významným znížením nepriamych nákladov, najmä v skupine pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí sú v produktívnom veku.