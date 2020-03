Cena ropy sa môže prepadnúť na najnižšie úrovne za posledných 20 rokov

dnes 15:16 -

Ropná obchodná vojna medzi Ruskom a Saudskou Arábiou spojená s poklesom dopytu po rope, by mohla cenu tejto komodity dostať na najnižšiu úroveň za posledných 20 rokov. Po minulotýždňovom krachu rokovaní o ďalšom znížení ťažby ropy oznámila Saudská Arábia výrazné zvýšenie produkcie. Burzy v pondelok (9. 3) zareagovali poklesom ceny ropy až o takmer štvrtinu k úrovni 30 USD (26,34 eura) za barel (159 litrov). Pokiaľ sa producenti ropy nedohodnú na obmedzení ťažby, heslo "ropa za 20 v roku 2020" neradno podceňovať, uviedol hlavný ekonómom audítorskej a poradenskej spoločnosti Mazars Vladimír Vaňo.

Cena americkej ropy WTI s aprílovým kontraktom v pondelok uzavrela na 31,13 USD za barel. Májový kontrakt na severomorskú ropu Brent padol na 35,58 USD za barel. Po prechodnom vzostupe cien v stredu saudská vláda nariadila ropnému koncernu Saudi Aramco zvýšiť produkčnú kapacitu až na 13 miliónov barelov denne, čo cenu Brentu poslalo opäť pod 37 USD za barel.

Obchodná vojna sa začala po tom, čo 6. marca na zasadnutí 14-členného ropného kartelu vo formáte označovanom ako OPEC+, odmietla Ruská federácia požiadavku na ďalšie zníženie svojej produkcie o 500.000 barelov denne. Ruský minister energetiky Alexander Novak odmietol zvýšenie škrtov a z rokovaní v piatok odišiel s agentúrnym vyhlásením, že od 1. apríla viac neplatia doterajšie obmedzenia v produkcii. "Pre úplnosť však treba dodať, že Rusko neodmietalo predĺženie vlaňajších škrtov, len ich zvýšenie," upozornil Vaňo.

Saudská Arábia sa 7. marca rozhodla pre odvetu a oznámila plán zvýšenia vlastnej produkcie na viac než desať miliónov barelov ropy denne. Krok Saudskej Arábie niektorí pozorovatelia prirovnávajú k stratégii spálenej zeme. Má zrejme tlakom na pokles cien ropy spôsobiť najmä veľkým producentom, ako je Ruská federácia, finančné straty a donútiť ich vrátiť sa k rokovaciemu stolu a dohodnúť sa na škrtoch v produkcii. Tie by mohli vrátiť ceny ropy späť na vyššie úrovne.

Pokiaľ by však nedošlo k takejto rýchlej dohode, komoditní obchodníci varujú pred ďalším prepadom cien. Vaňo však upozornil aj na následky nízkych cien ropy. "Najmä v prípade producentov s vyššími výrobnými nákladmi možno očakávať postupné obmedzovanie produkcie. To sa týka najmä ťažby v Severnom mori, ťažby z amerických bridlicových ložísk, ako aj z iných vrtov v náročnom geologickom podloží," spresnil ekonóm. Prerozdelenie trhových podielov na trhu s ropou by potom malo prispieť k stabilizácii pomeru medzi dopytom a ponukou na komoditnom trhu.