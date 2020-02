Nové prsia, malý bager: Kuriózne žiadosti Slovákov o úver

Zdroj: Home Credit

Počet žiadostí o spotrebiteľské pôžičky v posledných piatich rokoch citeľne vzrástol. Úvery Slováci využívajú predovšetkým na zaobstaranie nového bývania, auta či elektroniky, alebo na pokrytie nečakaných výdavkov, keď im napríklad doslúži práčka alebo chladnička. "Stretli som sa aj s tým, že klientka žiadala o úver na estetickú úpravu zubov. Dôvodom, ktorý uviedla, bolo, že chcela dôstojne vystupovať v médiách, v ktorých mala propagovať svoj nový projekt," uvádza Martin Popík, riaditeľ divízie risku spoločnosti Home Creditu. Zároveň prezrádza, že najdrahším automobilom, na ktorý bola podaná žiadosť o úver v minulom roku v Home Credite, bol Rolls Royce v hodnote takmer pol milióna eur. "Kuriózna bola tiež žiadosť hrobára o pôžičku na malý bager, s ktorým sa chcel pohodlne vytočiť medzi hrobmi. Žiadosť, kedy požičaný obnos bol určený na financovanie plastiky pŕs, by nebola až tak zaujímavá, keby žiadateľom nebol muž,“ dopĺňa Popík. V snahe získať, čo najväčšiu výšku úveru, zaškrtol snaživý žiadateľ, že jeho Dacia Logan má aj automatickú aj manuálnu prevodovku, farba je metalíza aj perleťová a strecha sklápacia, ale aj pevná. "Samozrejme, že takéto postupy sme schopní ľahko rozkľúčovať a u našich zamestnancov to aspoň prinesie úsmev na tvári," dodáva Martin Popík.

Úver musí prejsť schvaľovaním - riskom

Čo majú všetky nákupy na úver spoločné je, že musíte prejsť procedúrou jeho schválenia, tzv. riskom. Pomerne často tu však prichádza aj ku kurióznym situáciám. Pri schvaľovaní on-line ste väčšinou požiadaní, aby ste naskenovali váš občiansky preukaz a poslali aktuálne "selfie". Vzniká tak celá galéria obrazov zo života ľudí, od vyšpúlených „profi manekýnok“, až po scény z priestorov toaliet s vtipnými siluetami v zrkadlách.

Ešte pred tým, než si vezmete úver, mali by ste dobre zvážiť, či pôžičku skutočne potrebuje a či neexistujú iné možnosti riešenia vašej situácie. „Nie je od veci sa zamyslieť, či je skutočne potrebné kupovať napríklad najaktuálnejší model vychyteného mobilu alebo vám postačí aj lacnejší variant. Myslite na to, že doba využívania veci, na ktorú si idete požičať, by mala byť dlhšia ako obdobie, počas ktorého ju budete splácať. Dobre by ste mali tiež zvážiť, od koho si úver budete brať. Dôležitým kritériom pre výber pôžičky sú jej celkové náklady, nielen úroková sadzba," radí Miroslav Zborovský, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit.





Pozor na podvody s dokladmi

Oddelenie risku však neschvaľuje len vtipné žiadosti o úver, ale snaží sa aj upozorniť na nové trendy v podvodných obchodoch. Typickým príkladom minulého roka patrili podvody, kedy došlo k požičaniu mobilu a občianskeho preukazu od starších osôb, ktoré si takto v e-shope nevedomky objednali najnovší model luxusného mobilného telefónu. Podvedený sa často o transakcii dozvedel, až keď mu prišla výzva k úhrade. „Naše modely overenia osôb sú nastavené tak, že ak sa objaví situácia vystupujúca z bežného správania sa spotrebiteľov, hneď nás na to upozorní. My tak môžeme včas zaradiť do preverenia ďalší prvok, ako je napríklad spätný hovor a vďaka tomu zabránime týmto nekalým praktikám," sumarizuje možnosti moderných technológií Martin Popík. „Aj vďaka tomu sa nám darí schvaľovať takých klientov, ktorí svoj úver bez problémov zvládnu splatiť," dodáva.