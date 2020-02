Šírenie nového koronavírusu eurobankovkami sa podľa centrálnej banky zatiaľ nedokázalo

dnes 14:46 -

Eurosystém pravidelne skúma možný vplyv výroby a obehu eurobankoviek na verejné zdravie. A to aj v súvislosti s vírusmi. Uvádza to Národná banka Slovenska (NBS) s odvolaním sa na informácie od Európskej centrálnej banky (ECB). „Zatiaľ nie je dokázané, že by sa koronavírus šíril prostredníctvom eurobankoviek,“ uvádza centrálna banka.

Základom je tak podľa centrálnych bankárov aj pri narábaní s hotovosťou dodržiavať základné odporúčania odborníkov. „Proti novému koronavírusu by sa mali uplatňovať základné ochranné opatrenia podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, vrátane častého umývania rúk,“ uvádza na sociálnej sieti NBS.