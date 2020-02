Výmena generálov: Nová éra pre finančný sektor v Európe

Zdroj: CNBC

Foto:Getty images;SITA/AP

dnes 9:47 -

Banky UBS, Credit Suisse, ING a HSBC menia svoje vedenie. V novembri RBS vymenovala nového šéfa. Barclays sa podľa údajov Financial Times údajne už hľadá aj nového generálneho riaditeľa, ktorý by mal na konci budúceho roka nahradiť Jesa Staleyho. Barclays zmeny nechce komentovať.

Trend preskupovania vrcholového manažmentu po desiatich rokoch slabého rastu. Analytici sa domnievajú, že európske banky v súčasnosti vstupujú do novej fázy, na získanie podielu na trhu musia vynaložiť čoraz viac energie. Podľa Toma Kinmontha, stratéga ABN AMRO, regulačné pokuty a nevyriešené prípady sa dostali do určitej formy záveru a „kapitálové požiadavky regulačných orgánov sa po desiatich rokoch začali postupne znižovať.“ Regulačné orgány požadovali vyššie kapitálové požiadavky, hospodársky rast sa zastavil a Európska centrálna banka (ECB) zaviedla záporné sadzby. Výsledkom bolo, že niektorí veritelia museli zmraziť bonusy, škrtali pracovné miesta a presunuli svoje operácie.

Kým bankový index Stoxx Europe 600 od februára 2008 klesol približne o 60 %, americký bankový index Dow Jones za to isté obdobie rástol približne o 23 %. Cenové pohyby odrážajú, ako sa americkým bankám po kolapse podarilo oveľa rýchlejšie opraviť svoje súvahy než európskym veriteľom.







„Banky sú pod tlakom, aby zrýchlili návratnosti vlastného kapitálu, tie sa zlepšovali, ale len pomaly a nie pre všetky banky,“ povedal Jeffrey Sacks, investičný stratégie Citi Private Bank pre CNBC. „Noví generálni riaditelia prinášajú nové plány zvrátenia stavu, môžu zahŕňať aj viac cezhraničných fúzií, ak to umožňujú nariadenia a vnútroštátna politika,“ dodal.

Európske banky považujú fúzie za spôsob, ako podporiť vlastné podnikanie. Najnovšie sa Deutsche Bank a Commerzbank rozhodli ukončiť rozhovory v apríli po rozhodnutí, že by bolo príliš riskantné kombinovať operácie týchto dvoch nemeckých bánk. „Banky strávili posledné štyri roky obrovskými zmenami v ich štruktúre, aby sa prispôsobili mnohým výzvam a zmenám v meraní rizika," povedal Kinmonth pre CNBC. Dodal, že „výmeny na postoch generálnych riaditeľov, ktoré teraz vidíme, sú prirodzeným výsledkom, keď strategické plány bánk pomaly končia a my sa presúvame do ďalšieho kola riadenia zmien do roku 2024.“

Európske banky však čelia ďalším výzvam. „Banky sú mŕtve, ale bankovníctvo nie," uviedol Francesco Filia, riaditeľ Fasanara Capital. „Na to musia dôrazne reagovať, odhaliť svoje operatívne modely a vybaviť sa technologickými nástrojmi novej ekonomiky. Nedávne zmeny v riadení sú pozitívne, pretože sa zdá, že odrážajú povedomie o takejto existenčnej hrozbe, “uviedol.

Sacks dodáva, že dnes existujú „špecifické bankové výzvy vrátane vyšších regulačných nákladov, konkurencie zo strany nebankových subjektov, potreby väčšieho investovania do IT a fragmentácie sektora“. Okrem toho je pravdepodobné, že európski veritelia budú dlhodobo čeliť nízkym úrokovým sadzbám. Investori v súčasnosti očakávajú ďalšie zníženie úrokových sadzieb zo strany ECB v dôsledku rastúcich obáv týkajúcich sa koronavírusu. „Aj keby sme predpokladali oveľa rýchlejší rast európskeho HDP, nedá sa očakávať rast sadzieb ECB,“ uviedli analytici UBS naznačujúc, že ​​záporné sadzby zostanú veľkou prekážkou pre dosahovanie zisku.