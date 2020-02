Pre koronavírus hrozí Európe recesia

Zdroj: zerohedge

Francúzsky minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire v nedeľu na stretnutí ministrov financií krajín G-20 a guvernérov centrálnych bánk v Rijáde v Saudskej Arábii vyhlásil, že epidémia Covid-19 bude mať významný dopad na francúzsku ekonomiku ako aj na globálnu. „Vo Francúzsku máme, samozrejme, menej turistov, asi o 30 - 40 % menej, ako sa očakávalo,“ uviedol LeMaire. „To má, samozrejme, dôležitý vplyv na francúzske hospodárstvo,“ uviedol. Cestovný ruch predstavuje 10 % HDP v krajine a je s ním spojených viac ako 3 milióny pracovných miest.

Maire uviedol, že Francúzsko v minulom roku privítalo 2,7 milióna čínskych turistov, „v roku 2020 to samozrejme nebude toľko," uviedol s odvolaním sa na viac ako 200 000 zrušení letov. Francúzsko má zatiaľ 12 potvrdených prípadov vírusu a jednu obeť. V krajine pripravujú 70 nových nemocníc namiesto doterajších 38, pre navýšenie potrebnej kapacity. Ochranné vybavenie, ako sú vírusové masky a biologické obleky, budú rozdávané vo „veľkom množstve“.

Ohniskom koronavírusu v Európe je Lombardia, v severnom Taliansku. Taliani už potvrdili 200 prípadov nákazy a štyri úmrtia. Krajina prijíma podobné opatrenia ako Čína, uzatvára mestá aj firmy, hospodárstvo začína brzdiť. Francúzsku a Taliansku už hrozí, že nedosiahnu ciele rastu plánované na rok 2020 a prepuknutie vírusu na kontinente by mohlo obe krajiny nakloniť do recesie.





Vírus z Číny by mohol celú Európu prinútiť k poklesu. Nemecko, ekonomický motor Európy, už hraničí s recesiou, čím dlhšie čínske hospodárstvo zostáva v hospodárskej paralýze, tým väčšie riziko pre Európu predstavuje. Deutsche Bank uviedla, že Európa nie je tak priamo vystavená počiatočnému šoku v dodávateľskom reťazci ako USA, Kanada, Japonsko a všetky hlavné ázijské krajiny (napr. India, Južná Kórea, Indonézia, Malajzia, Vietnam). Avšak neobišli by ju sekundárne otrasy, pretože globálna ekonomika by zaznamenala nižší rast obchodu.

