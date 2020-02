Pod kontrolou: Koronavírus ako katalyzátor hromadného sledovania

Zdroj: CNBC

Čína sa snaží dostať šírenie vírusu pod kontrolu, len v Číne už bolo potvrdených viac ako 77 000 prípadov nakazení. Do boja nasadzuje všetky možné zbrane, vrátane technológií. Global Times, čínska provládne médium, zverejnili na Twitteri video ukazujúce dron s kamerou, ktorý napomína ľudí, aby nosili rúšku.





Čínska vláda sa tiež zapojila do spolupráce s technologickými gigantmi, ako je Tencent prevádzkujúcej Wechat, alebo dcérskej spoločnosti Alibaba, Ant Financial, ktorá má pod palcom platby Alipay. Na weboch WeChat aj Alipay môžu používatelia zadávať svoje čínske identifikačné čísla a cieľ cesty. Používateľom sa následne pridelí QR kód, ktorý ich poučí o tom, ako dlho musia byť v karanténe alebo či majú slobodu v cestovaní. QR kód je typ čiarového kódu, ktorý bežne používajú digitálne platformy v Číne.



Mobilné siete v Číne sa tiež využívajú na monitoring. China Unicom a China Telecom, telekomunikační operátori vo vlastníctve štátu, žiadajú ľudí, aby uviedli posledných pár číslic ich identifikačných kariet alebo cestovných pasov, ktoré sa potom použijú na sledovanie miesta pobytu osoby. Túto funkciu, podobne ako aj QR kód, možno použiť, ak má budova prísne obmedzenia na vstup ľudí, ktorí neboli v karanténe 14 dní, čo je vládou navrhované obdobie.







Aj čínski giganti umelej inteligencie uviedli na trh nové produkty. Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť Megvii oznámila, že v Pekingu nasadila nástroj na kontrolu teploty. Môže zistiť nezvyčajné telesné teploty a varovať orgány, ktoré potom môžu danú osobu skontrolovať ešte raz. Sensetime, iná čínska spoločnosť zaoberajúca sa umelou inteligenciou, uviedla, že vyvinula algoritmus, ktorý dokáže odhaliť ľudí, ktorí nenosia rúšku na verejnosti, čo vyžadujú čínske úrady od každého.





Čínska vláda tieto kroky zaviedla kvôli koronavírusu, ale odborníci tvrdia, že podrobnejšie sledovanie ľudí môže pokračovať aj po potlačení vírusu. Maya Wang z Human Rights Watch dáva za príklad pekingské olympijské hry z roku 2008, kedy čínska vláda rovnako použila program hromadného dohľadu. Sociálna kontrola je pre stranu hlavná priorita. Venuje obrovské zdroje na monitorovanie disidentov, zakročenie proti protestom, cenzúre internetu a vývoj a implementáciu systémov hromadného sledovania. "Myslím, že existujú náznaky, že ohnisko koronavírusu, rovnako ako tieto udalosti uvedené vyššie, slúži ako katalyzátor a stimul pre rozvoj Číny v systémoch hromadného sledovania. Keď budú tieto systémy zavedené, tí, ktorí sa podieľajú na ich vývoji, najmä spoločnosti, ktoré v tom majú peniaze a chcú zarobiť, sa zasadzujú za ich rozšírenie alebo širšie využitie. Ide o jav známy ako„ posúvanie misií “. To čo sa použije na odhalenie politických zločinov v Číne, sa teraz používa na iné účely, vrátane boja proti šíreniu koronavírusu,“ tvrdí Wang.

Nigel Inkster, hlavný poradca Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie, sa tiež domnieva, že Čínska komunistická strana „zdvojnásobí existujúce techniky sociálnej kontroly“, pričom použije vírus ako dôvod pre zintenzívnenie dohľadu. "Pre nás sa to javí ako patologické, ale režimu zameranému predovšetkým na udržanie si moci sa to bude javiť ako logické. V momente, keď sa veci dostanú do normálu, kontroly zostanú. Budú sa snažiť systémy doladiť a usilovať sa o väčšiu integráciu systémov.“