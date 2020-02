Ak parlament schváli predvolebné sociálne opatrenia, ich negatívne následky pocítia podľa APZ ešte ďalšie generácie

dnes 16:31 -

Ak parlament schváli narýchlo vymyslené predvolebné sociálne opatrenia za stovky miliónov eur, ich rozsiahle negatívne následky pocítia podľa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) ešte ďalšie generácie. Asociácia, ktorá v tripartite zastupuje viac ako 450 priemyselných firiem, preto vyzýva politikov, aby sa na pokračovaní 58. schôdze Národnej rady SR zachovali zodpovedne. „Naša krajina a jej občania potrebujú kvalitné koncepčné riešenia. Žiadne sociálne balíčky neprinesú ľuďom toľko, čo zdravé podnikateľské prostredie,“ uviedol generálny sekretár APZ Andrej Lasz.

Priemyselné firmy pripomínajú, že aj tieto na prvý pohľad prospešné opatrenia, finančne kryjú firmy a ich zamestnanci prostredníctvom svojich daní a odvodov. Podľa APZ je preto neadekvátne, aby ich politici takto neuvážene rozhadzovali. "Pre porovnanie, zamestnávatelia na Slovensku platia na 100 eur hrubej mzdy dodatočné vedľajšie náklady vo výške 37 eur, čo je nad priemerom krajín Európskej únie, aj celej eurozóny. Len podiel príspevkov na sociálne poistenie hradené zamestnávateľom predstavuje na celkových pracovných nákladoch 23,5 %. Vyšší podiel vykazuje iba Česká republika," upozorňuje asociácia.

Tvrdí, že v komunikácii s vládou sa snažila presadiť riešenia, ktoré by ľuďom priniesli skutočné pozitíva, zostali však bez odozvy. „Od príslušných rezortov sme dostali prísľub, že do legislatívneho procesu predložia návrh právnej úpravy s cieľom oslobodiť vyplácanie 13. a 14. platu od odvodov a daní na strane zamestnancov aj zamestnávateľov minimálne do výšky priemerného mesačného platu zamestnanca. Žiaľ, opäť sme sa napokon nikam nepohli,“ upozornil prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek. Zamestnávatelia sa s takýmto prístupom stretli aj v prípade návrhu vytvoriť účinný mechanizmus na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov a ich pracovných návykov v čase stagnácie ekonomického vývoja, tzv. Kurzarbeit.

„Vláda sa naozaj odmietla zaoberať návrhmi dôležitých opatrení, ktoré by pomohli firmám aj ich zamestnancom. Odôvodnila to tým, že sa nachádzame na konci volebného obdobia. Na druhej strane, zo dňa na deň prišla s nesystémovým návrhom na zdvojnásobenie prídavkov na deti či zavedením 13. dôchodku. Neštítila sa pritom zneužiť skrátené legislatívne konanie. Nie sme proti zvyšovaniu dávok pre rodiny či seniorov, každý takýto krok však musí prejsť v právnom štáte riadnym legislatívnym konaním,“ uzatvára Lasz.