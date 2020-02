Pád akciového trhu: Kryptomenami proti globálnej ekonomickej volatilite

Zdroj: CoinTelegraph

Nedávne udalosti by mohli posunúť globálnu ekonomiku bližšie k priepasti. Vypuknutie koronavírusu a možné spomalenie globálneho rastu, pretrvávajúca neistota ohľadom Brexitu, hospodársky pokles v Nemecku, či neutíchajúce štrajky vo Francúzsku. Nie je preto prekvapujúce, že pozornosť investorov sa zameriava na tie triedy aktív, ktoré nie sú v korelácii s akciovými trhmi. Cena zlata zaznamenala v prvom februárovom týždni nárast, rovnako ako cena bitcoinov, ktorá tento rok prvýkrát vzrástla nad 10 000 dolárov.

Aj keď zvýšenie ceny bitcoinov mohlo byť spôsobené celým radom faktorov, jednou z možných príčin je zvyšujúce sa používanie digitálnych mien ako zabezpečovacieho nástroja. Diverzifikácia investičného portfólia je jednou z najzákladnejších zabezpečovacích techník. To znamená, že investor zníži svoju rizikovú expozíciu pre prípad poklesu. Držba bitcoinu ako aktíva nekorelujúceho s akciovým trhom by stratu v akciovom portfóliu mohla vyrovnať.

Sofistikovanejšie zaisťovacie taktiky zahŕňajú zaujatie viacerých pozícií, využívajú niekoľko nástrojov, ako sú opcie. Povedzme, že investor si kúpi 1 BTC za 10 000 dolárov. Ten istý investor by mohol kúpiť opcie s realizačnou cenou 9 000 dolárov za prémiu 200 USD. Zabezpečil by sa tak voči strate nad 10 % za poplatok len 2 %.

Bitcoin ako nástroj proti volatilite?

Na prvý pohľad sa zdá argument, že tradiční investori by si zvolili bitcoiny ako zaistenie proti volatilite na akciových trhoch, smiešny. Aj keď treba povedať, že volatilita bitcoinu sa v posledných rokoch v porovnaní s históriou, zmiernila. Počas poslednej recesie zaznamenal akciový trh v rokoch 2008 až 2011 niekoľko jednodňových poklesov o približne 5 až 7 %, ale aj v roku 2019 zaznamenal bitcoin pokles cien takmer dvakrát toľko a to za niekoľko hodín. Cena kryptomeny je navyše zraniteľná voči trhovým silám, ktoré sú v prípade krypta menej predvídateľné ako na tradičných trhoch.

Na druhej strane čoraz rozmanitejšia škála kryptoderivátov poskytuje dostatok príležitostí na zabezpečenie ceny bitcoinu a iných digitálnych aktív. Keď Chicago Mercantile Exchange v januári uviedlo na trh prvý produkt s regulovanými opciami, okamžite sa uchytil. To dokazuje, že medzi inštitucionálnymi investormi existuje apetít na nové typy zaisťovacích nástrojov. A nie je to len pre veľkých hráčov, aj maloobchodné trhy s derivátmi kryptomien sa rozvíjajú. Minulý rok otvorila kryptoburza Binance svoje trhy s derivátmi a ďalšie, ako napríklad OKEx, rozšírili svoje ponuky. Okrem toho BitMEX zverejnil rekordný obchodný deň, keď v júni cena BTC dosiahla svoje maximum roku 2019, čo ďalej posilňuje argument, že obchodníci siahajú aj po ďalších spôsoboch zabezpečenia.

Celkovo sa zdá, že napriek volatilite, argumenty pre použitie kryptomeny ako zabezpečovacieho nástroja, uznáva čoraz viac investorov. The Financial Times dokonca označil krypto ako jeden z faktorov ohrozujúcich trhy so zlatom.





Nie každý však súhlasí s tým, že použitie krypta ako zabezpečovacieho nástroja je dobrý nápad. Predovšetkým kvôli nepredvídateľnému správaniu sa. „Nebolo dosť času na testovanie bitcoinov v rôznych scenároch. Pred rokom 2017 o ňom väčšina ľudí ešte nepočula. Doteraz sme boli svedkami, ako stúpa a klesá v časoch rastu globálnej ekonomiky, ale ešte musíme vidieť, ako sa bude správať počas recesie,“ povedal Alon Rajic, generálny riaditeľ Money Transfer Comparison pre Cointelegraph.



„Od začiatku posledného býčieho obdobia sme zaznamenali dramatický nárast záujmu o stablecoiny, po ktorom nasledovalo viac vkladov rôznych kryptomien. To je výrazný náznak toho, že sa používa tento produkt ako prostriedok diverzifikácie a zabezpečenia. Tento trend sa od začiatku roku 2020 zvýšil, keď u nových vkladateľov vzrástol o 41,9 %,“ uviedol S. Daniel Leon, zakladateľ a prevádzkový riaditeľ Celsius Network. Stablecoiny priamo nesúvisia s volatilitou trhu, ale jednoducho rastú vďaka volatilite kryptoaktív. Ethereum a bitcoin sú volatilné. Spoločná likvidita je preto najlepšou možnosťou pre zabezpečenie, polovica ethereum, polovica stablecoiny.

Poskytovanie pôžičiek je zďaleka najobľúbenejšou formou zaistenia na maloobchodných trhoch. Existuje však množstvo ďalších inovatívnych spôsobov. Decentralizovaná burza dYdX umožňuje zaistenie prostredníctvom predaja nakrátko a obchodovania s tokenmi založenými na Ethereu. Derivátová platforma Synthetix umožňuje používateľom vkladať natívne tokeny SNX na obchodovanie s rôznymi syntetickými aktívami, ktoré sa nazývajú Synthy, ktoré sledujú hodnotu ich ekvivalentov v reálnom svete. Existujú tiež inverzné syntézy, takže používatelia môžu zaistiť svoju expozíciu voči akémukoľvek danému majetku.

Poistenie je možno najstaršou formou zaistenia a v súčasnosti sa stáva dostupnejším aj v sektore decentralizovaných financií. Nexus Mutual je decentralizovaný fond, v ktorom používatelia zhromažďujú Ethereum a poskytujú poistenie rizika. Napríklad jeden typ zaistenia chráni pred finančnou stratou spôsobenou zneužitím inteligentnej zmluvy zo strany záškodníka. Aj keď súčasný fond by nedokázal úplne pokryť všetky straty, ktoré vznikli v dôsledku hackerského útoku v roku 2016, základná myšlienka si zaslúži uznanie.

Rast hedžingu je ďalším ukazovateľom toho, že kryptomenové trhy dozrievajú. Zavedenie takýchto zabezpečovacích nástrojov je signálom uznania, že segment potrebuje niektoré z tých istých nástrojov, ktoré používa tradičný finančný trh, aby sa v dlhodobom horizonte udržal.