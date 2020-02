Získajte výnos až 15 % ročne

dnes 9:00 -

Investície do kvalitných investičných projektov prostredníctvom korporátnych cenných papierov sú medzi investormi dlhodobo obľúbené. Vyhľadávajú ich skúsení investori, ktorí si chcú rozšíriť svoje investícné portfóliá, ale v ostatnej dobe aj čoraz viac začínajúcich investorov, ktorí sú nútení hľadať vhodnú alternatívu k bankovým produktom. Úroky na bežných a termínovaných účtoch sú aktuálne veľmi nízke a hovorí sa aj o možnosti ich posunu do záporných hodnôt. Tento vývoj spôsobuje, že čoraz viac Slovákov z obavy pred znehodnotením úspor presúva časť finančných prostriedkov z vkladov v bankách do investícií. Medzi vyhľadávaných a dôveryhodných emitentov dlhopisov patrí slovenská investičná skupina Proxenta, ktorá tento rok oslávila svoje desiate narodeniny.

V Proxente sa aktuálne fixný výnos pohybuje od 5,5 do 8 %

Výška výnosu tej-ktorej emisie sa odvíja od typu cenného papiera (dlhopisy, zmenky), od minimálnej investovanej sumy (napríklad 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 alebo 100 000 eur) a od termínu splatnosti cenného papiera (napríklad 2020, 2024, 2025 alebo 2028). Fixný výnos sa v Proxente vypláca najčastejšie raz ročne.

Výnosy z akcií vybraných projektov sú naplánované až na 15 % p.a.

Klienti, ktorí sú ochotní počakť si na výnos napríklad 2 – 3 roky a podieľať sa s Proxentou na ziskoch aj rizikách ako rovnocenný partner, môžu zo svojích akcií očakávať výnosy až do výšky okolo 15 % p.a. – či už na vybraných developerských alebo potravinárskych projektoch na Slovensku, alebo napríklad na výnimočných projektoch na Kube.

Pomer výnosu a dôveryhodnosti emitenta je na trhu výnimočný

Skupina Proxenta sa radí na Slovensku medzi dôveryhodných emitentov, ktorí sú na trhu už dlho, majú za sebou viacero úspešných emisií cenných papierov a množstvo spokojných klientov. Medzi takýmito dôveryhodnými a skúsenými emitentmi sa Proxenta radí svojou ponukou medzi najatraktívnejšie na slovenskom trhu.

Investovanie so skupinou Proxenta

Slovenská investičná skupina Proxenta pôsobí na trhu od roku 2009. Portfólio jej investičných projektov zahŕňa developerské projekty v Bratislave a v Nitre, pričom ťažisko týchto investičných aktivít smeruje do lukratívnych lokalít v samotných centrách týchto miest. Skupina realizuje aj projekty v sektore potravinovej výroby na Slovensku a na Kube a dlhodobé investície do perspektívnych nájomných realít. Súhrnná trhová hodnota projektov sa aktuálne blíži hodnote 200 miliónov eur. Na investičných aktivitách skupiny Proxenta majú investori možnosť podieľať sa prodstredníctvom investovaia do rôznych druhov cenných papierov, akými sú napr. dlhopisy, nástroje peňažného trhu (zmenky), prípadne akcionárskym vstupom do niektorého z realizovaných projektov.

Viac o skupine Proxenta a jej produktoch a aktivitách sa dočítate na stránke www.proxenta.sk.

Upozornenie: Tento materiál je reklamným a marketingovým dokumentom a má výlučne informačný charakter. Informácie v ňom uvedené neslúžia a nie sú myslené ako investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo, nepredstavujú emisné podmienky a taktiež ich nemožno považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy. Na rozhodnutie realizovať investíciu je potrebné oboznámiť sa so všetkými relevantnými informáciami, medzi ktoré patria napríklad informácie o emitentovi, o parametroch cenného papiera, o rizikách, o poplatkoch. Úplné informácie v podobe predloženia neverejnej ponuky na nákup konkrétneho cenného papiera budú poskytnuté iba obmedzenému okruhu vybraných klientov, pre ktorých je investícia do daného cenného papiera vhodná a primeraná vzhľadom na ich znalosti, skúsenosti, investičné očakávania a ciele, finančnú situáciu, preferovaný časový horizont, vzťah k riziku a schopnosť porozumieť rizikám spojeným s konkrétnou investíciou. S investovaním do finančných nástrojov je vždy spojené riziko. Investovanie nezaručuje návratnosť investovanej čiastky a doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pri investovaní do finančných nástrojov emitovaných niektorou zo spoločností patriacich do skupiny Proxenta existuje riziko koncentrácie. Toto riziko spočíva vo fakte, že spoločnosť svojim klientom ponúka nákup najmä finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny Proxenta. Klient by preto mal investíciu do týchto finančných nástrojov zvážiť a chápať ju ako doplnok svojho širšieho portfólia, v ktorom má v rámci diverzifikácie rizika aj finančné nástroje iných emitentov alebo iné produkty finančného trhu.