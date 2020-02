Koronavírus môže výrazne ovplyvniť zisky európskych výrobcov liehovín

dnes 16:31 -

Epidémia nového koronavírusu v Číne sa môže v najbližších mesiacoch výrazne odraziť na výsledkoch najväčších európskych producentov liehovín. Výrobcovia alkoholu patria medzi najcitlivejších na obmedzenia v doprave a cestovnom ruchu, ktoré zasahujú do dopytu spotrebiteľov. Uviedla to v utorok ratingová agentúra Moody's, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.

Z najväčších producentov liehovín očakáva Moody's obzvlášť nepriaznivý vplyv koronavírusu na francúzske spoločnosti Rémy Cointreau, ktorá vyrába koňak Rémy Martin, a Pernod Ricard, výrobcu napríklad whisky Chivas Regal. Dôvodom je ich vysoká previazanosť s čínskym trhom.

Čína sa podľa údajov spoločnosti Euromonitor na tržbách Rémy Cointreau podieľa až 20 % a v prípade Pernod Ricard je to 10 %. Na porovnanie, na tržbách firmy Diageo, najväčšieho producenta liehovín na svete, sa čínsky trh podieľa 5 %.

"Vzhľadom na obmedzenia v cestovaní a karanténne opatrenia s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu očakávame, že dopyt po alkohole v 1. kvartáli výrazne klesne. To sa odrazí na výsledkoch najväčších výrobcov za dané obdobie," uviedla Moody's.

Obmedzenia v doprave a cestovnom ruchu zasiahnu aj tržby v duty-free shopoch, ktoré predtým rástli o dvojciferné hodnoty, prípadne vyššie jednociferné hodnoty. Umožňoval to rast počtu pasažierov v leteckej doprave.

Ak by nový koronavírus nasledoval vývoj svojho predchodcu SARS z roku 2003, podľa Moody's sa dá očakávať, že redukcia zisku firiem, aj keď výrazná, nebude mať dlhé trvanie. Napríklad po vypuknutí SARS zaznamenala firma Rémy Cointreau pokles zisku v kvartáli od apríla do konca júna o 23 %. V ďalších kvartáloch sa však zisk prudko zvýšil. Podobne aj v prípade firiem Pernod a Diageo boli dôsledky SARS do roka vymazané.

Moody's však zároveň dodala, že porovnávať SARS a terajší koronavírus nie je úplne vhodné. Čínsky trh s alkoholom bol totiž v roku 2003 podstatne menší a aj jeho podiel na tržbách firiem omnoho nižší.