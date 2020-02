Trojpilierová dôchodková kalkulačka umožní ľuďom vypočítať ich budúci dôchodok

dnes 9:46 -

Dobrým príkladom fungujúceho systému odhadu výšky budúceho dôchodku je Švédsko, na Slovensku však doteraz chýbal užívateľsky jednoduchý nástroj. Prieskum agentúry Focus realizovaný v júni 2019 potvrdzuje, že až dve tretiny respondentov uviedli, že očakávajú dôchodok vo výške 900 eur. Zároveň väčšina z nich ako jedno z najväčších želaní uviedla práve lepší dôchodok.



Zabezpečiť si na dôchodok dostatočný príjem pre zachovanie životného štandardu je pritom pre väčšinu ľudí reálne dosiahnuteľný cieľ. Vyžaduje si to však záujem a ochotu prijať zodpovednosť za vlastnú budúcnosť. "Každý občan si zaslúži mať informáciu o tom, aký príjem po odpracovaní 40 rokov môže na dôchodku očakávať. V prípade, že s takýmto výhľadom nie je spokojný, môže sa prostredníctvom individuálneho sporenia lepšie pripraviť na v priemere 20 rokov trvajúci dôchodkový vek. Potrebuje však dostať všetky dostupné relevantné informácie, pretože nasporiť si dostatočnú sumu na dôchodok si vyžaduje čas a budúcnosť sa odložiť nedá," hodnotí vedúci oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky Marcel Haniš.



Dôchodková kalkulačka ponúkne klientom prehľadne a jednoducho odhad celkového dôchodku zo všetkých troch dôchodkových pilierov. A to aj napriek tomu, že sa opiera o komplikované výpočty založené na komplexnom modeli zohľadňujúcom vzdelanie, príjem, vek, ale aj demografický vývoj, odhadovaný vývoj inflácie či trhu práce. "Kalkulačka využíva len malú časť výstupov mikrosimulačného modelu. Samotný model má štyri veľké moduly, a to demografický, statusový, makroekonomický a modul politík, čo umožňuje sledovať vývoj celého dôchodkového systému Slovenska. Navyše čoskoro pribudne aj oblasť daní a odvodov, čím sa model stane komplexným nástrojom aj na testovanie politík," dodal prodekan pre rozvoj na Univerzite Matej Bela Ján Šebo.