Zaradenie akcií Tatra banky do bázy indexu SAX sa odkladá, dôvody bratislavská burza neuvádza

Zaradenie akcií Tatra banky do bázy akciového indexu bratislavskej burzy sa odkladá. Cenné papiere Tatra banky mali byť pritom súčasťou bázy slovenského akciového indexu SAX od pondelka 3. februára, aktuálne však Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) bez udania dôvodu avizuje, že tento krok sa odsúva. „Dátum platnosti novej bázy indexu SAX sa posúva na nový termín, ktorý bude včas zverejnený,“ informuje burza.

Aj po 3. februári tak zostáva v platnosti báza indexu SAX platná od 27. decembra minulého roka. Jej súčasťou je 514 332 akcií farmaceutickej firmy Biotika, 11 503 166 akcií OTP Banky Slovensko, 1 565 345 akcií strojárskej spoločnosti SES Tlmače, 103 534 akcií VÚB banky, 471 725 akcií firmy Tatry mountain resorts a 5 244 836 akcií spoločnosti Best Hotel Properties.

Bratislavská burza pritom zaradenie akcií Tatra banky do bázy indexu SAX avizovala potom, čo z nej po stiahnutí cenných papierov z obchodovania vypadli akcie Slovnaftu. O zaradení akcií Tatra banky do bázy indexu rozhodla komisia BCPB v polovici januára, keď odsúhlasila aj rozšírenie pravidiel pre zaradenie titulov do bázy indexu SAX o akcie umiestnené na regulovanom trhu.

Spomínaná Tatra banka mala mať v novo zostavenom indexe zaradených 1 849 akcií. Okrem toho komisia upravila aj podiel akcií v báze pri ostatných emisiách. Počet cenných papierov farmaceutickej spoločnosti Biotika v rámci indexu sa mal zvýšiť z 514 332 kusov na 700 000 kusov, počet akcií VÚB banky mal stúpnuť zo 103 534 kusov na 233 834 kusov, počet akcií firmy Tatry mountain resorts mal vzrásť z 471 725 kusov na 1 072 317 kusov a počet akcií spoločnosti Best Hotel Properties z 5 244 836 kusov na 11 922 468 kusov.

Súčasťou indexu SAX mali aj po zaradení Tatra banky zostať aj akcie OTP Banky Slovensko a strojárskej firmy SES Tlmače. Ich zastúpenie v rámci bázy indexu sa však meniť nemalo. V prípade OTP Banky Slovensko tak malo byť naďalej v báze SAX-u zaradených 11 503 166 kusov akcií a v prípade SES Tlmače 1 565 345 kusov akcií.