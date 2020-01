V daňových rajoch sídli podľa Bisnode rekordných takmer 5 000 slovenských firiem

dnes 10:31 -

Minulý rok bol pre slovenské firmy v daňových rajoch rekordný. Potvrdzuje to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, podľa ktorej v nich sídli 4 996 našich podnikov. To predstavuje medziročný nárast o 115 firiem. Majitelia z destinácií považovaných za daňový raj majú v základnom kapitáli týchto spoločností investovaných vyše 10,5 miliardy eur. Najviac slovenských podnikov so sídlom v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, profesijných a vedeckých činností a nehnuteľnostiach.

„Aj keď počet slovenských spoločností v daňových rajoch z roka na rok narastá, sme presvedčení, že daňové raje dosiahli svoj strop,“ myslí si analytička Bisnode Petra Štěpánová. Najväčší nárast (o 64 firiem) totiž Bisnode zaznamenal v treťom kvartáli 2019, kedy daňové raje na chvíľu ožili vďaka Spojeným štátom americkým. „Tie si za celý uplynulý rok rok pripísali 160 nových firiem. Aktuálne tu sídli 1 228 našich podnikov, čím sa Spojené štáty americké stali pre Slovákov najobľúbenejšou destináciou s daňovým zvýhodnením,“ dodala Štěpánová.

Predbehli tak dovtedy najobľúbenejšie Holandsko. To si vlani pripísalo rovnako ako Malta iba deväť nových spoločností. „O väčšom náraste počtu slovenských firiem môžeme hovoriť už iba v prípade Lotyšska, kde aktuálne sídli 144 našich podnikov, pričom ich počet v roku 2019 narástol o 18. Ostatné daňové raje v počtoch stagnovali, alebo zaznamenali dokonca odlev slovenských spoločností,“ dodáva Štěpánová. Najväčší odlev podľa analýzy Bisnode evidoval Cyprus (- 40 firiem) a Seychelská republika (- 29 podnikov).

Bisnode spracúva ekonomické dáta a analýzy. Pôsobí v 19 krajinách Európy, kde zamestnáva 2 100 ľudí.