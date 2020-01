Libra v roku 2020: Už nezaujímavý Brexit a posilnenie voči doláru

Zdroj: CNBC

Spojené kráľovstvo by malo na konci tohto mesiaca odísť z EÚ. Britský premiér Boris Johnson a predsedkyňa Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa stretli v stredu, aby začali rokovania o budúcej obchodnej dohode s nulovými colnými sadzbami. Johnson presadzuje právne predpisy s cieľom zabrániť tomu, aby sa obchodné rokovania predlžovali po decembri 2020. Britskí zákonodarcovia vo štvrtok schválili predpisy umožňujúce Británii opustiť Európsku úniu s dohodou po troch rokoch patovej situácie v súvislosti s podmienkami odchodu.

Analytici však naznačujú, že je nepravdepodobné, že by libra reagovala na vývoj okolo Brexitu. Naopak, dôležité budú skôr ekonomické údaje, fiškálna a menová politika.

Menový stratég holdingu Nomura, Jordan Rochester, verí, že libra posilní. Predpovedá kurz voči doláru smerom k 1,36 dolára. Rochester sa odvoláva na údaje z nasledujúcich dvoch týždňov, tie by podľa neho mali určovať, aký postoj aký zaujme Bank of England vzhľadom na údaje o raste brtiskej ekonomiky. Argumentuje, že príznaky oživenia globálnej ekonomiky a nové objednávky vyvolávajú optimizmus. "Odstránenie krátkodobých rizík tvrdého Brexitu, všeobecne očakávaná fiškálna expanzia, nižšie obchodné napätie medzi USA a Čínou a globálne oživenie ekonomických údajov naznačujú, že Bank of England zostane pri svojej politike," uviedol Rochester. "Tvrdíme, že trh ešte musí zmysluplne oceniť oživenie v Spojenom kráľovstve a európske dáta v porovnaní so spomalením amerického hospodárstva."

Keďže menová politika v mnohých vyspelých ekonomikách takmer vyčerpala svoj potenciál, Rochester tvrdí, že „libru by mohlo podporiť aj výrazné uvoľnenie“ fiškálnej politiky v novom marcovom rozpočte konzervatívnej vlády."Bežný účet sa možno zlepšil v dôsledku slabšej meny, to by však nevysvetľovalo zlepšenie základného zostatku, ktorý zaznamenal veľké toky portfólií do fixného príjmu a do akcií Spojeného kráľovstva," dodal Rochester.

Okrem domácich ukazovateľov je pravdepodobné, že kombinácia expanzie súvahy centrálnej banky, pokrok v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou a začiatkov oživenia cyklického spomalenia globálnych makroúdajov, prinesie úžitok beta menám, ako je šterling, pričom bude vyvíjať tlak na oslabenie dolára.

Menový stratég HSBC, Dominic Bunning pre CNBC povedal, že investori by sa mali pozrieť napríklad na rok 2017, ako sa môže menový trh správať počas obdobia vyjednávania. "V tom čase sa začali rokovania o článku 50, mysleli sme si, že táto neistota musí byť zlá pre menu. Ale trh ju z väčšej časti roka ignoroval, ak nie aj o niečo dlhšie.“ Podľa Bunninga by sa investori mali viac zamerať na ekonomické ukazovatele Spojeného kráľovstva, pričom akékoľvek zlepšenie pravdepodobne vyústi do výrazného nárastu potenciálu pre libru, ktorá je podľa neho „dlhodobo lacná“. "To platí najmä v porovnaní s Európou a USA, kde dochádza k výraznejšiemu spomaleniu, takže ak sa prejaví dôvera spotrebiteľov, dôvera podnikateľov, fiškálne výdavky, rozpočet 11. marca, to všetko bude mať dopad na cyklický výhľad libry a náhle sa začne zlepšovať v porovnaní so zvyškom sveta,“ uviedol Bunning, ktorý predpokladá, že v roku 2020 by sa libra mohla dostať až na 1,45 dolára. Samozrjeme za podmienky, že sa všetky spomínané scenáre naplnia.