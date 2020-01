Zrada: Rok 2020 a lietajúce autá nikde

Zdroj: AIER

Foto: getty images;YT/ by_ ?!casso

dnes 0:27 -

Takmer periodicky sa objavujú na Twitteri (ale aj inde) otázky typu „je tu rok 2020 - kde sú lietajúce autá?“ Je to opakujúca sa téma ako napríklad otázka „ak dokáže človek letieť na Mesiac, prečo nedokáže predísť chrípke?“ V niektorých kontextoch sa tieto otázky uplatňujú ako kritika voľných trhov. Prečo ešte nemáme lietajúce autá, keď sú koncepčne tak jednoduché a zdanlivo intuitívne?

Časť sklamania pochádza z pocitu zrady. Sci-fi, okrem jednoduchej zábavy, dostáva mnohých divákov do očakávania. Logicky platí, že ak ľudstvo dokáže vyliečiť choroby, vyslať rakety do vesmíru, alebo ponorky do hlbín oceánov a realizovať projekty obrovskej veľkosti a rozsahu, potom jediným vysvetlením toho, prečo je tak ťažké vytvoriť lietajúci automobil, je sprisahanie.

Nájdu sa aj rukolapnejšie dôvody, ako napríklad náročné požiadavky na palivo, nedostatočná infraštruktúra a systém riadenia letovej prevádzky, všeobecná nepraktickosť, alebo, že takéto autá sa zatiaľ neobjavili ani v seriáli Simpsonovci.



Predpovedať budúcnosť inovácií je veľmi náročné. Príkladom je posledné desaťročie vývoja kryptomien. Môže to skončiť tým, že nebudú predstavovať novú formu peňazí alebo meny, ale skôr peňaženky, čo sa do určitej miery prehliadalo.

Medzi možné vysvetlenia absencie tohto segmentu automobilového trhu určite patria aj zákony, dnes už týkajúce sa aj relatívne jednoduchých lietajúcich strojov. Hoci už existujú dokonale funkčné a efektívne osobné lietajúce vozidlá, bude to trvať ešte roky, kým sa politické byrokracie rozhýbu a predstavia regulačné a licenčné požiadavky.

Navyše, ak by sme sa mali riadiť príkladom osobných ponoriek, kvôli cene by ich väčšina ľudí, aspoň spočiatku, obdivovala len zo zeme. Existuje však jeden vážnejší dôvod, prečo zatiaľ lietajúce autá nezaplnili oblohu. Dôvod, o ktorom sa málokedy uvažuje, ak vôbec. A síce, že my vlastne lietajúce autá nepotrebujeme.





Trhové procesy často „hľadajú“ najpriamejšiu cestu. Keď si ľudia vysnívali lietajúce autá (väčšinou v 50. a 60. rokoch), samotný život vyzeral inak. Príťažlivosť lietajúcich osobných vozidiel bola zakorenená v túžbe po rýchlosti a pohodlí v kontexte času. Dostať sa rýchlejšie do obchodu, do knižnice, na poštu alebo do práce, pričom sa elegantne vyhnúť dopravným zápcham, výmoľom a bez potreby hľadania miesta na parkovanie. Ale prišli inovácie, ako internet, e-mail, rozvoz potravín na objednávku, aplikácie na zdieľanú jazdu, zdieľanie bicyklov, či kolobežiek, a množstvo iných riešení. Všetko tieto ľahko dostupné možnosti prostredníctvom technológie mobilnej výpočtovej techniky okresali možnosti použitia lietajúceho auta. Pri komplexnom pohľade vlastne už lietajúce autá máme, aj keď vo viacerých podobách. Ďalšie inovácie, vrátane autonómnych vozidiel, zdokonalenej technológie autopilota a nízkonákladovej / bezplatnej prepravy, oslabili rozvoj osobného letectva, a tým odsunuli aj dlho očakávané lietajúce autá na vedľajšiu koľaj.

Obviňovať slobodné trhy alebo trhovú ekonomiku z toho, že môže za to, že nemáme lietajúce autá je hlúposť. V skutočnosti je to presne naopak. Podnikatelia účinne poskytli súbor doplnkového tovaru a služieb, všetko na vysoko konkurenčnom trhu, s cieľom dodávať všetko a nepochybne aj viac, čo by lietajúce autá ponúkali. Výrobné procesy prinášajú hodnotu spotrebiteľom. Podstatná časť inovačného procesu zahŕňa nielen nové nápady, ale aj prevzatie existujúcich produktov a služieb a ich prispôsobenie na účely, ktoré sú nezamýšľané alebo úplne v rozpore s ich pôvodnou zašpecifikovanou funkciou.

Len preto, že si dokážeme niečo predstaviť, nie je to aj technologicky a ekonomicky racionálne. Máme dobré lietadlá, dobré vrtuľníky, dobré bezpilotné lietadlá a dobré autá. Navyše lietajúce autá, ako by sme ich chceli vidieť, budú už tento rok uvedené na trh. Na výzor sa líšia, niektoré budú v zásade slúžiť ako lietajúce autá, iné ako autonómne, či diaľkovo ovládané drony. Takže trpezlivosť!