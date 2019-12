Taliansky parlament schválil rozpočet na rok 2020

dnes 12:46 -

Taliansky parlament v utorok skoro ráno schválil vládny rozpočet na budúci rok, ktorý posúva plánované zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH). Celkovo však neobsahuje žiadne zásadnejšie opatrenia na podporu slabej ekonomiky.

Poslanecká snemovňa schválila návrh rozpočtu tesne pred 5. hodinou ráno pomerom hlasov 312 ku 153. "Niektorí ľudia to označili za malý zázrak," komentoval zrušenie zvýšenia DPH taliansky minister hospodárstva Roberto Gualtieri.

Rozpočet je výsledkom komplikovaných rokovaní v rámci vládnej koalície medzi populistickým Hnutím piatich hviezd a stredoľavicovou Demokratickou stranou.

Hlavným opatrením rozpočtu je odloženie zvýšenia HDP v hodnote 23 miliárd eur, ktoré malo začať platiť od 1. januára. DPH však vzrastie v roku 2021, aj keď o niečo menej, celkovo o 19 miliárd eur.

Súčasťou rozpočtu je tiež zníženie dane z príjmu, zvýšenie výdavkov na detské prídavky a zdravotnú starostlivosť či opatrenia na boj s daňovými únikmi.

Rozpočet počíta s nárastom ekonomiky o 0,6 % a s deficitom verejných financií na úrovni 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Verejný dlh by mal dosiahnuť 135,2 % HDP. To znamená, že situácia na budúci rok by mala zostať takmer rovnaká ako v roku 2019 s mierne vyššou expanziou ekonomiky, rovnakým schodkom a mierne nižším dlhom.