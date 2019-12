Mileniáli u nás sú ochotnejší pomôcť seniorom s technológiami

dnes 11:16 -

Mileniáli sú na Slovensku ochotnejší pomôcť seniorom s technológiami. Z globálneho hľadiska takmer tretina technologicky vyspelých mileniálov pripustila, že sa vyhýba nákupom technologických darov pre svojich rodičov alebo starých rodičov, pretože si ich nebudú vedieť sami nastaviť. Vyplýva to zo správy spoločnosti Kaspersky, ktorá ukazuje, že táto veková skupina sa cíti zaťažená požiadavkami svojich blízkych, ktorí často žiadajú o pomoc s technológiami.

Na Slovensku vyslovilo takéto obavy len 15 % mladých ľudí, čo dokazuje, že slovenskí mileniáli majú k svojim rodičom či starým rodičom vrúcnejší vzťah a sú ochotnejší podať aj technickú pomocnú ruku. "Množstvo technologických výrobkov na trhu z nich robí ideálne darčeky pre našich milovaných. Zistenia spoločnosti Kaspersky ale ukazujú, že napriek technologickému vývoju, ktorý pomáha mladým ľuďom rozkvitať, nechcú príliš strácať svoj čas s nastaveniami zariadení pre ostatných, čo znamená, že sa kúpe technických hračiek ako vianočných darčekov radšej vyhýbajú. Ich starší príbuzní tak strácajú plno výhod," uviedol generálny riaditeľ Kaspersky pre východnú Európu Miroslav Kořen.

Mladšia generácia má obavy, že starší členovia rodiny nie sú dostatočne technicky zdatní a pri používaní technológií budú potrebovať pomoc. Následkom takéhoto postoja je, že rodičia a starí rodičia prichádzajú o možnosť nájsť si pod stromčekom darček vo forme najnovších technologických zariadení. Spoločnosť Kaspersky zistila, že mileniáli odmietajú darovať na Vianoce technologické darčeky zo strachu, že sa pre svoju rodinu stanú akousi technickou podporou na plný úväzok.

Celosvetovo až 49 % opýtaných rodičov s deťmi staršími ako 16 rokov sa v oblasti technológií radí do kategórie "technologický nováčik". Na Slovensku takmer tretina takýchto rodičov pripúšťa, že zápasí s každodennými technologickými výzvami bez podpory svojich detí. "Technológie sa rýchlo menia, a to znamená, že sa musíme prispôsobovať novým zariadeniam a softvérom. Avšak nemusí to byť tak desivé, ako to znie. Starším ľuďom vieme pomôcť poskytnutím správnych pokynov, keďže pravdepodobne nemajú takú skúsenosť s používaním technológií ako ich mladší členovia rodiny," uzavrel Miroslav Kořen.

Kaspersky je globálna kyberbezpečnostná spoločnosť založená v roku 1997. Portfólio spoločnosti Kaspersky zahŕňa riešenia v oblasti ochrany koncových bodov, ako aj špecializované bezpečnostné riešenia a služby poskytujúce ochranu proti neustále sa vyvíjajúcim digitálnym hrozbám. Riešenia vyvinuté spoločnosťou Kaspersky využíva viac ako 400 mil. používateľov a 270-tisíc korporátnych klientov po celom svete. Zber dát a prieskum na Slovensku realizovala prieskumná agentúra MNFORCE pre spoločnosť Kaspersky na vzorke 500 respondentov vo veku od 18 rokov.