Rast ekonomiky USA v 3. kvartáli bol potvrdený na úrovni 2,1 %

Americká ekonomika vzrástla v 3. kvartáli o 2,1 %. Informovalo o tom americké ministerstvo obchodu, ktoré tak potvrdilo druhý odhad z konca novembra. Spresnený údaj je zároveň v súlade s odhadmi ekonómov.

Rast o vyše 2 % oznámilo ministerstvo prvýkrát 27. novembra, keď spresnilo prvý odhad, ktorý poukazoval na rast americkej ekonomiky na úrovni 1,9 %. Ak by sa potvrdil tento údaj, znamenalo by to mierne spomalenie rastu, keď v 2. kvartáli hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov vzrástol o 2 %.

Pod zrýchlenie rastu ekonomiky v 3. štvrťroku sa podpísali najmä spotrebiteľské výdavky, ďalej výdavky federálnej vlády či rýchlejší rast exportu. Na druhej strane výraznejší rast zaznamenal aj dovoz, čo sa zasa negatívne podpísalo pod tempo rastu ekonomiky.