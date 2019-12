Spochybnenie tvorby ceny zlata: Dva rôzne trhy, dve rôzne ceny

Zdroj: BullionStar

Odpoveď hľadala strategička významnej holandskej banky ABN Amro v oblasti mien a cenných kovov Georgette Boeleová. Vysvetlenie tejto hádanky pozostáva z dopytu po bezpečnom útočisku a špekulatívnom dopyte po zlate. Kým jeden odráža nákup fyzického zlata (dopyt po bezpečnom útočisku), ten druhý špekuluje o cene zlata prostredníctvom papierového, či syntetického zlata (špekulatívny dopyt), ktoré nie sú fyzicky podporované drahým kovom. Konštatuje, že investori zaparkovaní v bezpečnom útočisku by nepredávali svoje fyzické zlato uprostred krízy, pretože „by si trikrát rozmysleli, či sa rozlúčia so svojím zlatom“, a že to špekulatívni investori sú tí, (bez pozície vo v skutočnom fyzickom zlate), ktorí vytvárajú tlak na cenu zlata.

Strategička ABN AMRO sa vo svojom príspevku nevenuje tomu, ako sa v skutočnosti stanovuje medzinárodná cena zlata a aký vplyv na cenu má to gigantické množstvo obchodných objemov mimo burzy a derivátov zlata na COMEX. Namiesto toho len kategorizuje hmotné fyzické zlato na jednej strane a syntetické papierové zlato na strane druhej. Nemali by tieto dve veci mať odlišné ceny? Je to prvýkrát, čo veľká finančná inštitúcia otvorila tému paralelných a odlišných cien zlata. „Predpokladajme, že existujú dve ceny zlata: jedna cena fyzického zlata a jedna cena ostatného nefyzického. Ako by sa tieto dve ceny zlata správali? “ kladie otázku Boeleová. „V čase finančnej krízy sa cena fyzického zlata zvýši oveľa rýchlejšie ako jeho náprotivku. Ale špekulatívny dopyt po zlate spôsobil, že cena je nestabilnejšia. Okrem toho sa zlato správa menej ako bezpečné útočisko. Ak neexistuje dôvera vo finančný systém, jediná bezpečná možnosť pre investorov je stále fyzické zlato.“

Aj keď sa ABN AMRO načrtáva problematiku dvojakých cien, stále neuznáva, že samotná povaha „ceny zlata“ je plne určená špekuláciami prostredníctvom obchodovania so syntetickým zlatom, ktoré nemá nič spoločné s obchodovaním s fyzickým zlatom, pričom trh s fyzickým zlatom je iba príjemcom ceny.

„Pre zlato existujú dve skupiny trhov. Zlaté futures COMEX a londýnsky mimoburzový trh trh pracujú s ultra pákovým efektom a vytvárajú zlato zo vzduchu. Potom je tu fyzický trhy so zlatom, ktoré preberá ceny zlata odvodené z týchto trhov s papierovým zlatom. Fyzické trhy so zlatom v súčasnosti nemajú žiadny vplyv na medzinárodnú cenu zlata,“ píše v článku z marca 2017 na BullionStar, ktorý asi nedávno oprášila aj Georgette Boeleová.





Súčasná cena zlata samozrejme neodráža dopyt po bezpečnom prístave. Dôvodom je skutočnosť, že cena zlata neodráža fyzický dopyt po zlate. Článok Boelovej končí slovami: „vo svete s dvoma cenami zlata bude cena fyzického zlata prevažne odrážať cenu za bezpečné útočisko. Naopak, druhá cena zlata bude pôsobiť skôr ako finančné aktívum a môže slúžiť ako protidolárová investícia.“

Okrem toho, že Boeleová nespomína, ako sa stanovuje aktuálna cena zlata, zabúda aj na témy, ktoré pri odvodzovaní súčasnej ceny zlata nemôžu zostať nepovšimnuté. Napríklad tajný trh požičiavania zlata, preukázaná a stíhaná manipulácia s cenou zlata bankami, či dokumentovaná intervencia centrálnych bánk na trhu so zlatom. ABN AMRO sa bez toho, aby vysvetlila určovanie cien zlata, krúti len okolo problému a nedokáže urobiť ďalšie logické kroky, aby objasnila, čo by to znamenalo, ak by sa tieto dve ceny zlata od seba oddelili. Ak by sme to chceli dopovodať, mohlo by to znamenať nasledovné.

Ak by sa cena fyzického zlata oddelila od ceny papierového zlata, mali by sme dve ceny zlata. Medzinárodná cena papierového zlata, ktorá sa určuje na základe obchodovania nealokovaného mimoburzového obchodovania a obchodovania s derivátmi zlata COMEX, by klesla na nulu, pretože by sa využívali nekryté produkty. Transakcie by sa obchodovali za ceny, ktoré odrážajú, že nie sú kryté žiadnym zlatom. To by de facto znamenalo koniec dopytu po týchto nástrojoch.

Naopak, cena fyzického zlata by sa dramaticky zvýšila, pretože by sa zbavila vplyvu syntetických nástrojov a derivátov, zatiaľ čo predchádzajúci dopyt po papierovom zlate by sa navrátil späť do dopytu po skutočnom zlate. To by spôsobilo zvýšenie fyzickej ceny zlata.