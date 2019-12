Národná banka Slovenska znížila odhad rastu ekonomiky na nasledujúce roky

dnes 13:16 -

Národná banka Slovenska (NBS) znižuje odhad rastu slovenskej ekonomiky v celom doteraz prognózovanom období do roku 2021. V najnovšej decembrovej predikcii totiž znížila prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) oproti poslednej septembrovej predikcii zhodne o 0,2 percentuálneho bodu pre roky 2019 až 2021. V tomto roku tak podľa aktuálnych odhadov centrálnej banky ekonomika Slovenska porastie o 2,3 %, v budúcom roku spomalí rast na 2,2 %. Následne začne postupne zrýchľovať na 2,5 % v roku 2021. V aktuálnej predikcii pridala NBS aj odhad rastu na rok 2022, ktorý by podľa nej mal dosiahnuť 2,6 %.

Výraznejšie zmeny naopak centrálna banka neočakáva vo vývoji spotrebiteľských cien. Odhad harmonizovanej inflácie pre tento rok ponechala bez zmeny na úrovni 2,7 %. Pre budúci rok predikciu harmonizovanej inflácie zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 2,5 %, pre rok 2021 zase o 0,1 percentuálneho bodu znížila na 2,1 %. V roku 2022 očakáva NBS spomalenie rastu spotrebiteľských cien na 1,7 %.

Pre tento aj budúci rok ponecháva NBS bez zmeny prognózu rastu priemernej nominálnej mzdy. V tomto roku by tak rast miezd mal dosiahnuť 7,7 %, v budúcom roku 5,7 %. Pre rok 2021 znížila centrálna banka odhad rastu miezd len minimálne o 0,1 percentuálneho bodu na 5 %. V roku 2022 by mala dynamika rastu miezd zvoľniť na 4,6 %.

Zamestnanosť by sa pritom podľa odhadov centrálnej banky mala po silnom raste z posledného obdobia postupne stabilizovať. Pre tento rok počíta ešte s rastom zamestnanosti o 1,3 %, pre budúci rok však odhad rastu zamestnanosti znížila o 0,1 percentuálneho bodu na 0,2 %. V nasledujúcich dvoch rokoch už NBS odhaduje rast zamestnanosti iba na úrovni 0,1 %. Miera nezamestnanosti by tak podľa centrálnej banky mala tento rok klesnúť posledný krát na 5,9 %. Následne by mala začať stúpať na 6,2 % v budúcom roku, 6,3 % v roku 2021 a 6,4 % v roku 2022.