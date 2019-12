Vianočné darčeky chce vybaviť do 200 eur viac ako polovica Slovákov

Zdroj: mBank

Foto: SITA/AP;Branislav Bibel

dnes 11:21 -

Vyše polovica Slovákov plánuje na kúpu vianočných darčekov pre svojich blízkych minúť tento rok viac ako 50 eur, hornou hranicou je pre nich 200 eur. Takmer tretina opýtaných plánuje za darčeky zaplatiť viac ako 200 eur a utratiť viac ako 500 eur zvažujú 3 % Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre mBank.

Prieskum ďalej ukázal, že 12 % respondentov plánuje na vianočné darčeky pre svojich blízkych minúť sumu do 50 eur, z toho 4 % sumu do 30 eur a 8 % sumu od 31 do 50 eur. Najpočetnejšia skupina opýtaných sa vo svojich finančných plánoch na kúpu vianočných darčekov pohybuje v rozpätí od 51 do 200 eur. Dvadsať percent Slovákov plánuje utratiť 51 až 100 eur, 16% uvažuje nad sumou 101 až 150 eur a rovnaký počet opýtaných zvažuje minúť od 151 do 200 eur. 10 % respondentov plánuje utratiť od 201 do 250 eur.

Slováci, ktorí plánujú svojim blízkym kupovať vianočné darčeky, preferujú zodpovednosť a šetrný prístup. Viac ako pätina (21 %) si peniaze na vianočné darčeky odkladá po celý rok. „Rovnaký trend vidíme aj u klientov mBank, pretože často využívajú produkty, vďaka ktorým môžu pri svojich platbách zároveň aj sporiť,“ povedal Zdeněk Rys, riaditeľ strategických projektov mBank.





Sporiť si na vianočné darčeky pár mesiacov pred Vianocami zvykne 21 % respondentov. Zaujímavé je, že až 58 % opýtaných Slovákov si na kúpu vianočných darčekov pre svojich blízkych nepotrebuje peniaze odkladať a sporiť. „Pozitívnou správou je, že výrazná väčšina Slovákov pristupuje k najkrajším sviatkom roka finančne zodpovedne. I keď každý z nás by svojho partnera/ partnerku, či deti rád potešil hodnotným darčekom, zároveň si väčšina opýtaných uvedomuje, že Vianoce sa nemajú stať finančnou pascou pre nasledujúce mesiace,“ uviedol Martin Slosiarik, sociológ a riaditeľ agentúry Focus.

Viac ako 7 % respondentov ráta s možnosťou, že si na nákup vianočných darčekov peniaze požičia. Najčastejšie si plánujú požičať od člena rodiny, priateľa či známeho (4,7 %), niektorí tiež zvažujú využiť pomoc finančnej inštitúcie (2,5 %). Z nich si 56 % opýtaných plánuje požičať do 100 eur, 18 % zvažuje sumu medzi 101 až 200 eur, 8 % uvažuje o 201 až 300 EUR a 13 % respondentov uviedlo sumu 301 až 500 eur.