Moody’s: Najväčšou hrozbou pre globálnu ekonomiku je čínsky firemný dlh

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

Čínsky firemný dlh je „najväčšou hrozbou“ pre globálnu ekonomiku, varoval ekonóm Moody's Analytics Mark Zandi, ktorý označil tieto riziká za „veľmi závažné a zlomové“, dodal, že firemný dlh v Číne rastie veľmi rýchlo. Zandi vysvetlil, že mnoho spoločností sa snaží vyrovnať sa so spomalením rastu vyplývajúcim z obchodnej vojny a ďalších faktorov. „V Spojených štátoch je to podobný obraz, nie však v takej miere, ale zaznamenali sme veľmi výrazný nárast tzv. pákového financovania, ako je tomu v prípade pôžičiek vysoko zadlženým spoločnostiam. Sú zraniteľné, ak by ekonomika mala spomaliť,“ povedal Zandi.

Dlh predstavuje problém v druhej najväčšej ekonomike sveta, ktorá sa snaží znížiť svoju závislosť od neho sprísnením predpisov, ktoré by pomohli urýchliť znižovanie pákového efektu, alebo proces znižovania dlhu. Obchodná vojna však zasahuje do úsilia o znižovanie obrovských úrovní zadlženia, Čína sa snaží nájsť spôsoby, ako podporiť spomalenie domácej ekonomiky, ktorú zasiahli americké clá na čínsky vývoz.

„Približne 80 % defaultov z pevninskej Číny pochádzalo zo súkromného sektora, ktorý je zraniteľnejší ako štátne firmy voči volatilite na trhu s externým financovaním. To je dôvod prečo čelia väčšiemu riziku likvidity a / alebo refinancovania za prísnych úverových podmienkok,“ uviedla správa Fitch Ratings minulý týždeň. Uvádza sa v nej, že za prvých 11 mesiacov roku 2019 vzrástol počet neplatičov dlhopisov denominovaných v juanoch zo súkromného sektora na rekordných 4,9 % z 0,6 % v roku 2014.