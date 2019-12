Obchodná vojna medzi USA a Čínou: Prečo sa tak dlho nedarí dospieť k dohode

Zdroj: MarketWatch

Aj keď bolo zverejnených len málo podrobností, zdá sa, že nové kolo uvalenia cieľ sa odkladá. Dokonca aj tie zavedené by sa mali škrtnúť. Základné problémy sa tým ale tak rýchlo nevyriešia. Hoci clá a ďalšie obchodné otázky boli v ostatnom čase stredobodom pozornosti, tie zásadnejšie a ťažšie výzvy sa dostali do úzadia. Ide predovšetkým o laxnú ochranu duševného vlastníctva a priemyselnú politiku Číny. Američanom sa nepáči, ako Čína tieto nástroje používa na rozvoj svojej ekonomiky a ako pomáha svojim firmám v konkurenčnom boji. Aj množstvo ďalších požiadaviek Trumpovej administratívy je výzvou pre bežné obchodné a politické praktiky Číny.

Trump chce pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami ukázať, že proti Číne vystupuje tvrdo. Kvôli tomu sú rokovania náročnejšie a americkí a čínski vyjednávači, ktorí pripravujú rokovania takmer dva roky, sa rozhodli pokúsiť sa dosiahnuť dohodu vo fázach.

Prvá fáza sa zamerala na obchodnú bilanciu a clá. Očakáva sa, že druhá fáza sa bude viac zaoberať presadzovaním práv duševného vlastníctva a hospodárskou reformou v Číne. Prečo sa rokovania tak naťahujú a prečo je tieto problémy tak ťažké vyriešiť? V zásade existujú tri body, ktoré spôsobili, že sa nepodarilo nájsť spoločný základ. A to nezmenila ani dohoda vo fáze číslo jeden.



Štátna podpora

Úspešný rast Číny spojil konkurenciu na trhu s vládnou priemyselnou politikou. Keď sa čínski lídri rozhodli, že hospodárstvo bude potrebovať viac inovácií, vytvorili sa stimuly a ciele pre spoločnosti a výskumné ústavy na vytváranie patentov. Počet prihlásených patentov sa v dôsledku toho zvýšil. Na usmerňovanie súkromných a štátnych investícií sa podobným spôsobom používa široká škála štátnych dotácií. USA to robia rovnako, ale nie v takom rozsahu, preto to považujú za nespravodlivé. Z pohľadu Číny však nie je rozumné, aby USA vyžadovali od Číny zmenu svojho modelu rozvoja výmenou za odstránenie ciel.

Ochrana duševného vlastníctva

Ďalšou obzvlášť problematickou otázkou je prinútiť Čínu robiť viac pre ochranu duševného vlastníctva nových technológií. Obe krajiny čelia hospodárskym výzvam, ktorým môžu pomôcť vylepšené technológie. Dnes už čínske kapacity v mnohých oblastiach dohnali schopnosti USA, alebo sa rýchlo rozvíjajú, preto USA vyvíjajú oveľa väčší tlak na to, aby Čína prijala globálne normy v oblasti práv duševného vlastníctva. Aj keď sa domáca ochrana duševného vlastníctva v Číne zlepšila, existuje dostatok dôkazov o tom, ako čínske spoločnosti kopírujú zahraničné technológie bez povolenia alebo potrebnej platby, a to aj napriek tomu, že Čína sa zaviazala dodržiavať ochranu duševného vlastníctva ako člen Svetovej obchodnej organizácie.





Zahraničné spoločnosti tiež uvádzajú, že sú nútené zdieľať pokročilé technológie ak chcú podnikať v Číne. Zatiaľ čo firmy sa môžu rozhodnúť opustiť čínsky trh, USA tvrdia, že to poškodzuje konkurencieschopnosť amerických firiem. Znamená to, že musia prísť o technologickú výhodu, alebo sa vzdajú prístupu k obchodným príležitostiam, ktoré ponúka veľký čínsky trh. Na čínske spoločnosti, ktoré podnikajú v USA, sa recipročné požiadavky nekladú.

Vojenské záujmy

Do tretice technologické možnosti a ich súvislosť s rastúcimi vojenskými problémami. Mnoho moderných technológií, ktoré sa Čína snaží získať, má vojenské aj civilné využitie. Trumpova administratíva varuje pred vojenskými úmyslami Číny a zvažuje možnosti. Túto ostražitosť posilnilo navýšenie čínskej námornej kapacity v Ázii. Niektorí poradcovia Trumpa tvrdia, že konečným dlhodobým cieľom Číny je nahradiť USA ako dominantnú globálnu mocnosť.

Za všetkým hľadaj vzostup Číny

Rozdiely v amerických a čínskych ekonomických systémoch boli menšie, kým ešte čínske spoločnosti zaostávali za svojimi americkými náprotivkami, pokiaľ ide o technológie a konkurencieschopnosť. S postupujúcim technologickým pokrokom Číny sa jej vzťah so Spojenými štátmi vyostroval. To sa bude len zhoršovať, ak sa bude čínska ekonomika ďalej rozvíjať a jej firmy budú viac konkurovať firmám zahraničným. Rôzne prístupy budú aj naďalej vytvárať konflikty. Čínski lídri zvažujú, do akej miery sú dobré vzťahy so Spojenými štátmi pre ich budúcnosť podstatné. Odpoveď sa dá odvodiť aj z toho, do akej miery budú ochotní vyhovieť požiadavkám USA.