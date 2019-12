Štát preplatí takmer polovicu nákladov investovaných do výskumu a vývoja

dnes 10:31 -

Od januára 2020 bude možné dostať naspäť minimálne 42 centov z každého jedného eura investovaného do výskumu a vývoja. Ako informovala Slovenská komora daňových poradcov, menia sa podmienky pre superodpočet nákladov na výskum a vývoj. Ide o formu podpory pre firmy a živnostníkov cez zníženie si daní, ktorá nie je určená len pre jadrových inžinierov, ale aj pre bežné firmy, ktoré významne vylepšujú svoje produkty a služby.

Ako pokračoval Cyril Chovanec z komory, od januára si môžu podnikatelia uplatniť náklady na výskum a vývoj až tri krát. Raz v rámci účtovníctva a dvakrát prostredníctvom 200-percentného daňového superodpočtu v daňovom priznaní. "Navyše nemusia čakať na žiadne schvaľovanie ani hodnotenie projektov. Po splnení zákonných podmienok má každý podnikateľ nárok na superodpočet, a to každoročne. Dlhodobá vývojová aktivita je ešte odmeňovaná ďalším navýšením superodpočtu," dodal Chovanec.

Zjednodušia sa aj podmienky na uplatnenie superodpočtu. Doteraz musel podnikateľ spracovať projekt výskumu a vývoja ešte pred tým než firma začne reálne vyvíjať. V praxi bolo podľa komory často problematické vopred stanoviť zákonom vyžadované merateľné ciele vývojového projektu. Nezriedka bolo nemožné odhadnúť, či náklady na vývoj budú dostatočne významné, aby sa oplatilo vypracovať písomný projekt na superodpočet. Nové projekty od 1. januára však bude možné písomne spracovať až v lehote na podanie daňového priznania, teda do konca marca, resp. často až do konca júna nasledujúceho roka.

Doteraz daňovú výhodu superodpočtu využívalo podľa Chovanca relatívne málo firiem najmä pre časovo náročnú administratívu, ktorú pre dosiaľ platný 100-percentný superodpočet nebolo ochotných podstúpiť veľa podnikateľov. "Od januára však štát dá podnikateľom na túto administratívu viac času, a zároveň navýši slovenský superodpočet na 200%. Takáto intenzita pomoci je momentálne bezprecedentná minimálne na úrovni okolitých krajín," skonštatoval Chovanec.

Pozitívom je podľa neho aj predĺženie možnosti preniesť si nevyčerpaný superodpočet na päť rokov. Je to dôležité v prípade startupov, ale aj u etablovaných firiem, kde ich môžu veľké investície alebo problémy zákazníkov prechodne stiahnuť do straty. Zákon však naďalej počíta so zverejňovaním základných údajov o projektoch, na ktoré sa čerpá superodpočet.