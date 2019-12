Úrady v USA chcú zabrániť Facebooku prepojiť služby zasielania správ, píše Wall Street Journal

dnes 15:01 -

SAN FRANCISCO 14. decembra (SITA, AP) - Federálna komisia pre obchod (FTC) zvažuje kroky proti spoločnosti Facebook s cieľom zablokovať plánovanú integráciu jej služieb zasielania správ. Informáciu priniesol v sobotu denník Wall Street Journal (WSJ) a správu prevzali ďalšie médiá. Plán prepojiť zasielanie správ prostredníctvom aplikácií Facebook Messenger, WhatsApp a Instagram zverejnil zakladateľ rovnomennej sociálnej siete Mark Zuckerberg v januári 2019.

Aplikácie by mali fungovať naďalej samostatne, avšak so spoločnou základnou softvérovou architektúrou. Regulačné úrady majú obavy, že realizáciou svojho plánu by Facebook mohol sťažiť prípadné rozdelenie spoločnosti, pokiaľ by to FTC považoval v budúcnosti za potrebné, uviedla agentúra AP. FTC aj Facebook k medializovaným informáciám odmietli zaujať stanovisko.

Spôsob, akým Facebook nakladá s užívateľskými dátami, je terčom opakovanej kritiky a vyšetrovaní zo strany regulačných úradov v rôznych častiach sveta vrátane Európskej únie.