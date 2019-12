Bez zemného plynu nedokáže Slovensko splniť klimatické ciele

dnes 16:01 -

Slovensko bez zemného plynu nedokáže splniť ciele v znižovaní emisií skleníkových plynov a tiež v zlepšovaní čistoty ovzdušia. Upozornil na to vo štvrtok Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) v reakcii na zverejnenie Európskeho ekologického dohovoru novou predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.

"Slovenský plynárenský a naftový zväz sa stotožňuje s tým, že klimatická zmena je najväčšou výzvou súčasnosti. Akceptuje ambície efektívne znižovať emisie skleníkových plynov, no zároveň pripomína, že to nebude možné splniť bez zemného plynu," uviedol výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

Zväz vníma pozitívne, že EK sa zaviazala vyčleniť veľké finančné prostriedky na dosiahnutie dekarbonizačných cieľov, a to aj na rozvoj využívania obnoviteľných a dekarbonizovaných plynov. Nepáči sa mu však, že Európska investičná banka (EIB) ako budúca klimatická banka nebude financovať po roku 2021 investície do plynárenskej infraštruktúry. Tieto investície sú podľa SPNZ neustále potrebné s cieľom zaistenia bezpečných dodávok energie.

Plynári privítali, že EK ctí zásadu technologickej neutrality. Zníženie emisií skleníkových plynov v sektore dopravy považuje SPNZ za kľúčové na ceste k dekarbonizácii, no podpora by sa podľa neho nemala viazať prioritne len na elektromobilitu. "Stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG a LNG) je nízkoemisné palivo a z hľadiska životného cyklu je často uhlíkovo čistejšie ako elektromobilita," uviedol zväz.

SPNZ sa tiež obáva možného zavedenia uhlíkovej dane alebo cla na dovoz plynu. Rovnakým problémom by podľa plynárov bola uhlíková daň zo zemného plynu spotrebovávaného mimo systému obchodovania s emisiami. Slovensko totiž patrí medzi štyri krajiny s najvyššími ročnými hodnotami tuhých prachových častíc, pričom ich pôvod je najmä v lokálnom vykurovaní tuhými palivami.

Daňové znevýhodnenie zemného plynu oproti drevu a produktov z neho v prípade sektora vykurovania domácností spôsobí ďalšie zhoršenie kvality ovzdušia, ktoré má priamy vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. "Prípadné daňové alebo colné znevýhodnenie využívania zemného plynu by ešte viac zvýšilo rozdiel medzi cenou palivového dreva a zemného plynu, čo by malo za dôsledok ďalšie zvýšenie počtu domácností kúriacich tuhým palivom, najmä drevom, a ďalšie zhoršovanie lokálnej kvality ovzdušia," upozornil na to SPNZ.