Tri návyky, ktoré vám v novom roku pomôžu sporiť

Úvery sú lacné, a preto je dnes výhodné vyriešiť svoje bývanie takýmto spôsobom. Vplyvom vývoja trhu, sa však bez vlastnej, nasporenej hotovosti k novému bývaniu nedostaneme. Ak teda patríte medzi tých, ktorí ešte sporiť nezačali, je na čase prehodnotiť novoročné predsavzatia. Ponúkame tri návyky, ktoré vám pri sporení môžu pomôcť.

Nesmie nám chýbať motivácia

Odborníci tvrdia, že ak chceme byť pri našich novoročných predsavzatiach úspešní, potrebujeme si osvojiť viaceré návyky. Podľa psychológa Petra Vokouna na to niekomu stačia racionálne – teda kognitívne dôvody. To znamená, racionálne si uvedomíme, že ak sporíme, tak sa nám to v dlhodobom horizonte oplatí. „Pre niekoho môže byť motiváciou zábezpeka budúcnosti a sporenie môže naplniť potrebu bezpečia,“ dopĺňa Peter Vokoun. „Ak teda budem sporiť, ťažšie časy zvládnem ľahšie, sporením vytvorím bezpečnejšie prostredie pre seba či svoju rodinu.“





Sporenie musí mať jasný cieľ

Slováci sú sporivý národ, ale tým, že sporenie je často nepravidelné, môže sa stať, že sporením len trpíme. Odložíme si väčšiu sumu, a zrazu máme pocit, že si nemôžeme nič dopriať. Peter Farkaš zo spoločnosti Finportal tvrdí, že lepšie, ako odkladať vysokú sumu, je odložiť si radšej menej, ale s jasným cieľom. „Zo skúsenosti viem, že ak si klient odkladá veľa a bez cieľa, skôr či neskôr nasporenú sumu minie,“ hovorí Peter Farkaš. Zmysluplným cieľom môže byť napríklad sporenie pre deti na konkrétny účet, napríklad na školu či vzdelanie. Vhodné je sporiť na kúpu nehnuteľnosti. Ale zabúdať by sme nemali ani na dôchodok. Práve sporenie na dôchodok bude podľa Petra Farkaša do budúcnosti veľká výzva. „Systém, ktorý funguje dnes, je prevzatý ešte z minulosti. Ako bude fungovať nový systém, dnes reálne povedať ešte nevieme. Myslieť na dôchodok by však mali hlavne ľudia, ktorým sa automaticky nezrážajú zo mzdy odvody,“ vysvetľuje Peter Farkaš. Platí to najmä v prípade podnikateľov a živnostníkov. Ľudia, ktorí sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer si sporia akoby „nechtiac“, automaticky do dôchodkového systému. Ale čo tí, ktorí sú mimo tohto systému? Tí si musia odkladať systematicky sami.





Dôležitá je skúsenosť

So skúsenosťou rastie nielen znalosť bankových produktov, ale aj celkové nastavenie ľudí voči investičným a finančným produktom. Začať dlhodobo investovať môžeme aj v menšom, napríklad so sumou 10 eur. Dôležité je, aby hneď zo začiatku nebolo pre nás sporenie príliš veľkou záťažou. Ak máme peniaze uložené na bežnom bankovom účte, alebo sporiacom účte, ktorý nie je ničím viazaný, tendencia vyberať peniaze je oveľa vyššia. Ak vieme, že naše peniaze sú uložené v investičnom produkte, ktorý je viazaný na viac úkonov, sporenie má väčšiu šancu. Spôsob, ako si na to zvyknúť, je „posunúť sa v čase“ a získať dôveru v konkrétny investičný produkt. Vytvorenie zvyku alebo dôvery vo finančný produkt trvá podľa Petra Farkaša približne pol roka až jeden rok. Po tomto čase sme už zväčša pripravení opäť svoje portfólio aktualizovať a pridať si napríklad ďalší produkt.





Trh ponúka viacero možností

Na trhu existuje viacero modelov, ako si sporiť. Počnúc štandardným sporením v banke, pokračujúc poistením a končiac investovaním. Podľa Radovana Slobodníka z Prvej stavebnej sporiteľne je to rozhodovanie o prioritách. „Niektorí ľudia volia skôr konzervatívnu cestu, preto si odkladajú peniaze takpovediac doma do pančuchy, prípadne na sporiaci účet alebo uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení. Tí odvážnejší, ktorí sa neboja rizika, investujú. Je to primárne o potrebách, prioritách a odvahe každého z nás.“ V našom živote môže prísť situácia, že prídeme o prácu, prípadne dlhodobejšie ochorieme. Aj pre tieto prípady je sporenie jednou z možností, ako ťažké časy prežiť bez problémov. V súvislosti s bývaním predstavuje sporenie možnosť ako dofinancovať úver, prípadne ako bez problémov vyjsť v rámci rodinného rozpočtu aj popri splácaní úveru.