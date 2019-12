Vicepremiér Raši: K nominácii Dany Meager do vedenia NBS vážnejšie výhrady neočakávam

Zdroj: SITA

Foto: SITA/Viktor Zamborský

dnes 13:46 -

Nominácia štátnej tajomníčky ministerstva financií Dany Meager na post viceguvernérky Národnej banky Slovenska (NBS) je odborná. Myslí si to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši. Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády, ktorá návrh ministra financií Ladislava Kamenického na vymenovanie jeho štátnej tajomníčky do vedenia centrálnej banky schválila, nepredpokladá, že by sa pri tejto nominácii objavili nejaké vážnejšie výhrady. „Asi z odbornej stránky spĺňa všetky predpoklady a myslím si, že je aj rešpektovanou odborníčkou,“ tvrdí Raši.

Ako však pripomenul, kabinet v stredu schválením nominácie Dany Meager urobil len prvý z troch nevyhnutných krokov na jej vymenovanie do funkcie viceguvernérky. „Musí to prejsť schvaľovaním parlamentu a teda aj príslušnými výbormi. A samozrejme to rozhodujúce slovo, keby sa toto všetko udialo, bude mať pani prezidentka Slovenskej republiky,“ dodal.

Otázne však je, či sa nomináciou Dany Meager budú zaoberať ešte poslanci súčasnej vládnej koalície. Do volieb už totiž nie je avizovaná žiadna riadna schôdza Národnej rady SR, kde by sa mohla nominácia prerokovať. „Parlament sa s tým vysporiada. Podľa mňa, keď bude treba zvolať nejakú schôdzu, tak sa v rámci nej dá kľudne schváliť aj takáto nominácia. Ale je to v kompetencii parlamentu,“ doplnil minister hospodárstva Peter Žiga. Možnosť konania parlamentnej schôdze v tomto volebnom období pripustil aj Richard Raši. „Môžu sa zákony vrátiť, môžu vzniknúť iné potreby. Takže pokiaľ by sa parlament konal, tak by sa to mohlo urobiť ešte v tomto období. Keď nie, zostane to samozrejme pre ďalší parlament,“ povedal.

Vláda v stredu schválila návrh ministra financií Ladislava Kamenického na vymenovanie jeho štátnej tajomníčky Dany Meager do funkcie viceguvernérky NBS. Ide pritom o druhý pokus súčasnej vlády o vymenovanie druhého viceguvernéra centrálnej banky po tom, čo predchádzajúceho vládneho nominanta schváleného parlamentom Jozefa Hudáka odmietla vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová.

Hlava štátu pritom svoje rozhodnutie nevymenovať Hudáka na post viceguvernéra oznámila len koncom októbra listom predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi a premiérovi Petrovi Pellegrinimu. Odôvodňovala to tým, že nominant vlády schválený parlamentom podľa nej nespĺňa zákonné požiadavky na jeho vymenovanie za druhú najvyššie postavenú osobu v centrálnej banke.

Jozef Hudák bol pritom v médiách označovaný ako kandidát vládnej SNS, ktorej bol podľa vlastných slov riadnym členom. Podľa medializovaných informácií bol dokonca susedom predsedu národniarov Andreja Danka. Dana Meager je zase nominantkou SNS vo vedení rezortu financií, kde je v súčasnosti po odstúpení Radka Kuruca jedinou štátnou tajomníčkou. Dana Meager do roku 2016 pôsobila ako viceprezidentka finančnej správy, predtým pracovala predovšetkým ako daňová špecialistka vo viacerých firmách, ako SPP, Deloitte and Touche Tax, či KPMG Tax.