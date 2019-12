V New Yorku začína súdne pojednávanie o kúpe operátora Sprint firmou T-Mobile US

dnes 9:01 -

Súd v New Yorku začína v pondelok pojednávať vo veci plánovaného prevzatia mobilného operátora Sprint konkurentom T-Mobile US Inc. Transakciu v hodnote 26,5 mld. USD už odobrili kľúčové regulačné úrady, napadli ju však generálni prokurátori 14 štátov. Ak T-Mobile uspeje, vznikne zlúčený podnik, ktorý bude na americkom trhu konkurovať väčším operátorom Verizon a AT&T.

Fúzia získala súhlas federálneho ministerstva spravodlivosti a Federálnej komisie pre komunikácie po tom, čo sa T-Mobile zaviazal vytvoriť pre americký trh nového operátora v partnerstve s prevádzkovateľom satelitných televízií Dish. Podľa sťažovateľov to však nestačí. Argumentujú, že stále hrozí obmedzenie hospodárskej súťaže, ktoré by mohlo zákazníkom predražiť účty rádovo o miliardy dolárov. Dohodu o akvizícii firmy Sprint zverejnil T-Mobile ešte v apríli minulého roka.