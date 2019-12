Dolár oproti japonskému jenu oslabil

dnes 16:16 -

Dolár v úvode utorkového obchodovania klesol voči jenu, keďže americký prezident Donald Trump zjavne naznačil malé šance na to, že do konca roka sa dosiahne dohoda, ktorou by sa skončila colná vojna medzi USA a Čínou. Okrem toho Trumpova administratíva plánuje uvalenie ciel na francúzske tovary za 2,4 mld. USD v odvete na francúzsku daň voči globálnym technologickým gigantom, vrátane spoločností Google, Amazon a Facebook.

Oproti jenu si dolár pohoršil na 108,84 JPY/USD z pondelkovej úrovne 109 JPY/USD. Spoločná európska mena však voči doláru mierne oslabila, a to na hodnotu 1,1076 USD/EUR.