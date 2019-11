Čína plánuje silnejšiu ochranu duševného vlastníctva

dnes 15:01 -

Čína v nedeľu vyhlásila, že sa bude snažiť o zlepšenie ochrany duševného vlastníctva vrátane zvýšenia horných limitov pre kompenzácie za porušenie týchto práv.

Dokument, ktorý v nedeľu zverejnili Štátna rada a Ústredný výbor Komunistickej strany, vyzýva na posilnenie ochrany duševného vlastníctva prostredníctvom systémov občianskeho a trestného súdnictva, a na účinné vymáhanie sankcií.

Horná hranica kompenzácií by sa pritom mala podstatne zvýšiť.

V dokumente sa tiež uvádza, že Čína by mala do roku 2022 dosiahnuť pokrok pri presadzovaní práv duševného vlastníctva a s tým súvisiacich záležitostí, ako sú nízka kompenzácia, vysoké náklady a ťažkosti s preukázaním. A do roku 2025 by mal v krajine existovať lepší systém ochrany.