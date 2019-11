Christine Lagardová sa vyjadrila o novom smerovaní ECB

dnes 21:00 -

Absolútna správa:

Po troch týždňoch od nástupu do funkcie, nová šéfka ECB uviedla, že fiškálna politika je kľúčovým prvkom na prekonanie dvoch hlavných výziev, ktorým momentálne čelí európsky blok a to meniaci sa charakter svetového obchodu a klesajúci domáci rast. Lagardová tiež uviedla, že „v blízkej budúcnosti oznámi“ preskúmanie stratégie centrálnej banky. Je to krok, pri ktorom verí, že môže pomôcť po tom, čo jej predchodca Mario Draghi v posledných týždňoch vo svojej funkcií prešiel k ďalším stimulačným balíkom. Minúty potom, čo skončil jej príhovor boli zverejnené čerstvé údaje, ktoré ukazujú, že súčasné spomalenie ekonomiky v Európe sa zhoršuje.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Nordstrom Inc, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o 10,58% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: - 56,59%). Tento prudký rast bol spôsobený výsledkami za tretí kvartál ktoré prekonali očakávania. Spoločnosť zarobila 126 miliónov dolárov, 81 centov na akciu, zatiaľ čo analytici v priemere očakávali 65 centov na akciu. Výnosy vo výške 3,67 miliárd dolárov tiež prekročili predpovede. Nordstrom, Inc. je módny predajca odevov, obuvi a doplnkov pre mužov, ženy a deti. Spoločnosť pôsobí prostredníctvom viacerých maloobchodných kanálov, diskontných predajní, butikov, katalógov a na internete. Nordstrom tiež ponúka prostredníctvom dcérskej spoločnosti kreditné a debetné karty s privátnymi značkami.

Makro analýza dňa:

Čínsky štatistický úrad dnes opravil nominálnu hodnotu hrubého domáceho produktu (HDP) Číny v minulom roku smerom nahor o 2,1 percenta na 91,93 bilióna juanov. Dodal, že táto revízia nebude mať výraznejší vplyv na výpočet tohtoročného tempa hospodárskeho rastu. Čína sa chce dohodnúť so Spojenými štátmi americkými a snaží sa vyhnúť obchodnej vojne, povedal v piatok prezident Číny, Xi Jinping, ale nebojí sa v prípade núdze vykonať odvetu. Čína vyzvala obchodných vyjednávačov USA na nové kolo osobných rozhovorov v Pekingu, uviedol denník Wall Street Journal s odvolaním sa na neidentifikované zdroje. Čo sa týka makroekonomických ukazovateľov, v Japonsku jadrové spotrebiteľské ceny vzrástli v októbri o 0,4% medziročne a naplnili odhady analytikov, ktorí predpokladali rovnaký nárast. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,32 %, Hang Seng + 0,48 %, CSI 300 – 1,02 %.

Európske akcie vzrástli v piatok po tom, čo sa vo štvrtok dostali na 3 týždňové minimá po vyjadreniach USA o situácií v Hongkongu, ktoré by narušili plánované obchodné rokovania medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Po konečných údajoch indexu nákupných manažérov IHS Markit sa ukázalo, že nemecké obchodné podmienky v novembri naďalej klesali, aj keď pomalším tempom ako v minulých mesiacoch. Obchodná aktivita v eurozóne sa takmer úplne zastavila, keď novembrový index nákupných manažérov IHS Markit, považovaný za spoľahlivý ukazovateľ ekonomického zdravia, klesol na hodnotu 50,3 z októbrovej hodnoty 50,6 a posunul sa bližšie k hranici 50 bodov, ktorá oddeľuje rast od recesie. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,21 %, CAC 40 + 0,20 %, DAX + 0,21 %.

Americké akcie v piatok rástli pričom hlavným hnacím motorom bol optimizmus pre pokrok v obchodných rokovaniach medzi USA a Čínou a náznaky pravdepodobného odškodnenia čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei. Prezident USA Donald Trump okrem toho ponúkol zmiernenia obmedzení čínskej spoločnosti Huawei Technologies, zatiaľ čo Čína súhlasila s nešpecifikovanými novými nákupmi poľnohospodárskych výrobkov z USA. Index spotrebiteľskej dôvery vykonávaný Michiganskou univerzitou bol za november revidovaný na 96,8 b. z predbežných 95,7 b. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index + 0,39 %, S&P500 + 0,17 %, NASDAQ + 0,16 %.

Bc. Dominik Horváth, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.