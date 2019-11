Vláda prispela pred časom na most cez Ipeľ,stavba čaká na povolenie

dnes 15:01 -

Z regionálnej pomoci vlády SR, ktorú v minulosti na výjazdovom zasadaní vyčlenila pre žiadateľov z okresu Veľký Krtíš, smeruje 63.816 eur aj pre obec Ipeľské Predmostie. Peniaze sú určené na výdavky spojené s výstavbou hraničného mosta cez rieku Ipeľ z Ipeľského Predmostia do dediny Drégelypalánk v Maďarsku.

Stavba sa má realizovať v rámci projektov cezhraničnej spolupráce podporených Európskou úniou (EÚ). Ako pre TASR povedal starosta Ipeľského Predmostia Viktor Lestyánszky, aktuálne sa pripravuje vydanie stavebného povolenia na cestu k budúcemu mostu na slovenskej strane. "Stavebné povolenie na samotný most zabezpečuje projektant z Maďarska," pripomenul.

Je predpoklad, že na jar budúceho roka bude stavebné povolenie vydané a následne sa vyhlási medzinárodná verejná súťaž na stavbu mosta. "Predpokladáme, že takto o rok by sa mohlo začať stavať s tým, že celá stavba by mala byť ukončená do dvoch rokov," doplnil starosta.

Celý projekt je z 95 percent financovaný z fondov EÚ, päť percent financuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a stáť by mal 6,2 milióna eur, pričom samotná stavba mosta vyjde asi na 2,2 milióna eur.

Most cez Ipeľ v Ipeľskom Predmostí tam stál 500 rokov, až ho na konci druhej svetovej vojny zničili pri ústupe Nemci. "Dnes dochádza denne z Ipeľského Predmostia a ďalších okolitých obcí do Maďarska zhruba 500 ľudí za prácou. Musia pri tom zachádzať asi 12 kilometrov do Šiah a potom ešte ďalšie kilometre k svojim zamestnávateľom. Po dobudovaní mostov, ktorých stavbu odsúhlasili obe vlády, by tak mnohí ušetrili množstvo času i peňazí," pripomína starosta.

Ipeľské Predmostie má dnes asi 630 obyvateľov. Ešte v 60. rokoch uplynulého storočia ich tam žilo viac ako 1200. Podľa starostu veľká časť ekonomicky aktívnych obyvateľov pracuje v Maďarsku, mnoho žien robí opatrovateľky v Rakúsku a nemálo mužov z obce chodí pravidelne na kamiónoch do zahraničia.