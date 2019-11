Slovak Investment Holding investuje do podpory začínajúcich podnikov 68 mil. eur

dnes 11:16 -

Slovak Investment Holding (SIH) a trojica správcov fondov – Vision Ventures, CB Investment Management (skupina Crowdberry) a Zero Gravity Capital (skupina Limerock Advisory a 0100 Ventures) odštartovali spoluprácu v podpore začínajúcich slovenských podnikov. Celkovo je zo strany SIH vyhradených pre správcov fondov 68 mil. eur. Pre každý je určená rovnaká maximálna suma 22,7 mil. eur, avšak presná zmluvná čiastka pre každý fond bude závisieť od jeho výkonnosti. Ako ďalej informuje holding, cieľom týchto finančných prostriedkov je podporiť počiatočnú etapu fungovania firiem, ktoré preukážu potenciál priniesť na slovenský trh nové a inovované produkty a služby. Investovať sa bude do podnikov, ktoré vznikli najviac pred tromi rokmi mimo Bratislavského samosprávneho kraja a najviac pred piatimi rokmi v Bratislavskom kraji, pričom až 90 % prostriedkov bude smerovať do projektov mimo Bratislavský kraj.

„Sme radi, že po investíciách SIH-u v rôznych oblastiach ekonomiky dochádza aj k podpore malých začínajúcich podnikov na Slovensku. Veríme, že prinesú na slovenský trh nové riešenia a nápady, prispejú k ďalšiemu rozvoju slovenskej startupovej komunity a celkovo k rozvoju ekonomiky. V tomto sektore je okrem iného dôležitá aj dôkladná analýza životaschopnosti projektov, preto sme radi, že spolupracujeme s partnermi, ktorí sú v tejto oblasti experti,“ uviedol generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.

Správcovia podporia firmy formou kapitálových alebo kvázi-kapitálových investícií. Investičné obdobie každého fondu začína podpisom investičných zmlúv vo štvrtom kvartáli 2019 a trvá až do konca roka 2023. Správcovia sú od podpisu zmlúv zodpovední za výber vhodných projektov, realizáciu investícií a vystúpenie z podnikov s cieľom zabezpečiť investorom najlepšie zhodnotenie zdrojov. Správcovia budú taktiež povinní postupovať v maximálnej možnej miere v súlade odporúčaniami, postupmi a kódexmi asociácie Invest Europe.

Slovak Investment Holding je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, teda pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.